Russere er strandet i sydkoreansk lufthavn i måneder

Da Ruslands præsident, Vladimir Putin, i september beordrede mobilisering af 300.000 soldater til krigen i Ukraine, fik mange russiske mænd travlt med at komme ud af Rusland.

De flygtede for at slippe for at komme i krig mod Ukraine.

Eller at deltage i den 'specielle militæroperation', som Putin kalder det.

Blandt de flygtende var fem mænd, som nu har fået et andet problem end en mulig indkaldelse til militæret.

De fem mænd befinder sig i den internationale lufthavn i Sydkoreas hovedstad, Seoul, og de kan ikke komme ind i landet.

Tre af de fem ankom til Incheon-lufthavnen i oktober, skriver CNN. De to andre kom i november.

Ifølge CNN afviser de sydkoreanske myndigheder at lade dem komme ind i landet.

Lee Jong-chan, der er advokat for de fem, siger, at hans klienter har søgt om flygtningestatus, men deres ansøgning er afvist.

De har appelleret dommen, men de kan stadig ikke forlade lufthavnen.

Lee siger, at myndighederne har afvist anmodningerne om flygtningestatus med den begrundelse, at afvisning af værnepligt ikke er grundlag for at få flygtningestatus.

CNN har talt med advokaten, der fortæller, at russerne hver dag får et måltid. Det er frokost.

De har mulighed for at gå i bad, og de må vaske deres tøj i hånden.

De befinder sig afgangshallen og det toldfrie område.

Ifølge CNN flygtede flere end 200.000 russiske mænd i forbindelse med mobiliseringen til blandt andet Georgien, Kasakhstan og EU.