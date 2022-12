Russere i USA tiltalt for at svindle for Moskva

Det amerikanske justitsministerium oplyser tirsdag, at USA har rejst tiltale mod fem russiske statsborgere og to amerikanere for svindel i forhold til sanktionerne mod Rusland og hvidvaskning af penge på den russiske regering vegne.

Blandt de tiltalte er en sikkerhedsofficer fra de føderale myndigheder i USA

Det formodes, at efterretningsgrupper og militære organer i Rusland er involveret i sagen, hvor der arbejdes med 16 anklagepunkter.

Blandt de lovstridige aktiviteter, som de sigtede skal have deltaget i, er forsøg på anskaffelse af teknologier fra amerikanske virksomheder beregnet for Ruslands forsvarssektor.

De omfattende ulovlige aktiviteter blev ifølge anklagemyndigheden blandt andet gennemført via et stort netværk af skuffeselskaber og bankkonti mange forskellige steder i verden - blandt andet i USA. Dette var første og fremmest for at skjule den russiske regerings indblanding og Ruslands interesser i operationerne.

De tiltalte skal have erhvervet sig og eksporteret meget følsomme og meget beskyttede elektroniske komponenter, som kan anvendes i atomvåben, i hypersoniske våben, i kvantecomputere og andre militære teknologier.

Efter Ruslands invasion af Ukraine i februar i år blev der i USA indført sanktioner mod en række af de russiske selskaber, som har været inddraget i sammensværgelsen, hvor det russiske FSB også var involveret ifølge den amerikanske anklagemyndighed.