Russere kæmper for Ukraine

Russiske soldater kæmper imod Putin i en særlig legion for russere. Internationale medier skriver, at der kan være op mod 4.000 russere i ‘Ruslands Frihed’. Den russiske fremmedlegion holder sig ofte ude af offentlighedens søgelys for at undgå Putins vrede

I de voldsomme kampe omkring byen Bakhmut opererer flere hundrede russiske soldater i det skjulte.

De kæmper nemlig for Ukraine og skyder deres egne landsmænd ned i de blodige kampe.

- Jeg er færdig med Rusland. Jeg ønsker ikke engang at høre om landet ,efter hvad de har gjort i Kyiv-regionen og andre steder, udtaler den russiske soldat ‘Tikhy’ til mediet Radio Free Europe, der har besøgt de russiske soldater, der nu kæmper for Ukraine.

De er en del af fremmedlegionen ‘Ruslands Frihed’ (Freedom of Russia), som ifølge New York Times opererer i det skjulte for at beskytte soldaterne fra repressalier fra Putin og Rusland.

Men også fordi de ukrainske styrker ikke ønsker at sætte fokus på de russiske soldater.

Ruslands frihed bærer det blå og hvide flag. Her ses det sammen med det ukrainske flag på en af soldaternes rygsække. Foto: Leah Millis/Ritzau Scanpix

Ikke forrædere

Ruslands Frihed har eksisteret siden krigen brød ud. Omkring 100 soldater krydsede grænsen et par dage efter de første krigshandlinger.

Efter et par måneders træning og organisering ramte de slagmarkerne i maj.

Ifølge deres egen Telegram-kanal består den af to bataljoner. Det præcise antal af soldater er svært at afgøre, men medier anslår, at der kan være omkring 4000 russiske soldater i legionen.

Den opererer under Ukraines ‘territorialforsvar’ og er en del af den Internationale Legion - Ukraines fremmedlegion, hvor også danske soldater kæmper.

Men de russiske enheder består kun af russere. Ifølge New York Times bliver de russiske soldater styret af ukrainske officerer, men de kæmper altid sammen.

- Jeg kæmper ikke mod mit fædreland. Jeg kæmper mod Putins regime, mod ondskaben. Jeg er ikke en forræder. Jeg er en ægte russisk patriot, der tænker på mit lands fremtid, udtaler soldaten ‘Cæsar’, til mediet France 24.

'Ruslands frihed' i kamp i det østlige Ukraine i december. Foto: Leah Millis/Ritzau Scanpix

Frygter Putins hævn

Det er svært at afgøre, hvor stor betydning den russiske fremmedlegion har på krigen.

Nyhedsbureauet AFP citerer en militærekspert, der siger, at den primært eksisterer af propaganda-årsager.

Det er godt for Ukraine at kunne fremvise russiske soldater, der kæmper for dem.

Andre medier beskriver dog, at det er soldater fra Ruslands Frihed, som har været med til at lave sabotage inde i Rusland.

De russiske soldater fortæller New York Times, at det er svært at blive optaget. Ifølge en talsmand for det ukrainske militær har der været flere forsøg fra russiske spioner, som ville infiltrere Ruslands Frihed.

Mens deres effekt og betydning for krigen er svær at afgøre, er det sikkert, at soldaterne vil blive mødt med Putins vrede, hvis de bliver opdaget.

For to uger siden sendte Ruslands statsanklager en anmodning til Ruslands højesteret. De ønsker at Ruslands frihed fremover skal kategoriseres som en terrororganisation.