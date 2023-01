Russere må træde over kollegers lig

Rusland har i alvorlig grad skruet op for angrebene mod Soledar, en lille by beliggende i den østukrainske region Donetsk tæt på Bakhmut, hvor der også udspiller sig voldsomme kampe.

Her har de ukrainske styrker været nødt til at sætte hårdt ind mod voldsomme angreb fra Wagner-gruppen, der er en privat milits, som Rusland har hyret til at slås på sin side.

Det siger embedsmænd fra Ukraines hovedstad, Kyiv.

Soledar ligger godt otte kilometer nordøst for Bakhmut, hvor både Ukraine og Rusland har tabt adskillige soldater i nogle af de mest intense skyttegravskampe, krigen hidtil har set.

Tidligt mandag lykkedes det ukrainerne at slå et angreb fra Wagner-gruppen tilbage ved Soledar. Det oplyser viceforsvarsminister Hanna Maljar på beskedtjenesten Telegram.

Men trods store tab på russisk side iværksatte Wagner-gruppen et nyt angreb, skriver hun.

- Fjenden må bogstaveligt talt træde over deres egne soldaters lig. De bruger artilleriild, raketsystemer og mortérgranater, skriver hun.

Wagner-gruppen blev stiftet af Jevgenij Prigozjin, en oligark og tæt allieret af Ruslands præsident, Vladimir Putin. Den er kendt for sin voldelige fremfærd og aktivitet i konflikter på det afrikanske kontinent.

Prigozjin har i månedsvis forsøgt at erobre Bakhmut og Soledar, hvilket har kostet utallige liv på både russisk og ukrainsk side.

Lørdag forklarede han, at der under jorden i området er udgravet et omfattende netværk af tunneller, hvor der er plads til store grupper mennesker, kampvogne og andet militært materiel.

Både Bakhmut og Soledar ligger i Donetsk-regionen. Den udgør sammen med Luhansk-regionen et område, som kaldes Donbas. De er samtidig to af de regioner, som Rusland hævder at have annekteret.