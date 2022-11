Russere raser over paven

Russernes angrebskrig i Ukraine har nu også kastet et retorisk angreb på pave Frans af sig.

Paven sagde for godt en uge siden i det katolske magasin America en række ting om krigen i Ukraine, ligesom han også blev konfronteret med spørgsmål om abort, og om sexskandaler i den katolske kirke.

Angående krigen i Ukraine havde paven nogle uhørt hårde ord at sige om russerne, hvor han tidligere har udtalt sig mere diplomatisk om, at krigshandlingerne bør stoppes.

- Når jeg taler om Ukraine, taler jeg om et folk, som er martret. Når du har et martret folk, er der nogle, der piner dem, sagde pave Frans og fortsatte:

Den russiske præsident, Vladimir Putin, mødtes med paven i Vatikanet i 2013. Foto: Stefano Spaziani/Ritzau Scanpix

- Når jeg taler om Ukraine, taler jeg om grusomhed, for jeg har mange informationer om den grusomhed, som tropper kommer med. Generelt er de mest grusomme måske de, som er russere men ikke af den russiske tradition, såsom tjetjenere, burjater (mongolsk folkefærd i Sibirien, red.) og så videre. Den invaderende er med sikkerhed den russiske stat. Dette står meget klar, sagde paven.

Perversion på ukendt niveau

Det religiøse overhoved nævnte også i sit svar til America hungerkatastrofen ved navn Holodomor, idet det er 90 år siden, at Stalin tog livet af millioner af sovjet-ukrainere ved at tømme deres kornkamre. Paven kaldte Holodomor et 'folkedrab'. Denne udlægning af historien anerkendes af en lang række lande, dog ikke af Rusland.

Det er dog især pavens bemærkning om tjetjenere og burjater, mestendels er ikke-kristne, som er faldet russiske autoriteter i en række provinser for brystet. Også i Moskva har man reageret.

Maria Zakharova, talskvinde for det russiske udenrigsministerium. Foto: Maxim Shemetov/Ritzau Scanpix

- Dette er ikke længere russofobi, det er perversion på et niveau, jeg ikke kendte til, siger talskvinden for det russiske udenrigsministerium, Maria Zakharova, ifølge Moscow Times.

- For ikke så længe siden mente Vesten, at det var omvendt, at slaverne torturerede tjetjenerne, men nu er synspunktet skiftet, siger Zakharova og understreger, at russerne er én stor familie med forskellige etniciteter og religioner.

Kadyrov svarer

Også den tjetjenske krigsherre Ramzan Kadyrov har ifølge mediet Meduza svaret paven og anklaget ham for at sluge vestlig propaganda råt.

- Det er skandaløst, at en religiøs figur i verdensklasse ikke ved, hvordan muslimer behandler fjenden, siger lederen af republikken, hvor 95 procent af befolkningen er muslimer.

- Vi starter ikke et slag uden at komme med fredstilbud, lige som også profeten Muhammed gjorde. Det har vi gjort siden starten på den særlig militære operation - formentlig dusinvis af gange. Og hvad angår tjetjenernes behandling af krigsfanger, om vi er grusomme eller ej, kan de ukrainske soldater, vi har taget til fange, selv fortælle, siger Kadyrov.

Paven nævnte ikke sin holdning til præsident Vladimir Putin, den øverste ansvarlige for invasionen af Ukraine, udover for at sige:

- Hvorfor siger jeg ikke (navnet) Putin? Fordi det ikke er nødvendigt, sagde det katolske overhoved.