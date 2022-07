Russere sendes i krig efter en uges træning

Én uges træning og så afsted i krig.

Det er virkeligheden for flere russiske soldater.

I The Moscow Times står en 31-årig mand under dæknavnet Ivan frem. Han fortæller, at han blot to uger efter at have meldt sig til den russiske hær blev sendt afsted til Ukraine. I alt fik han fem dages træning.

- Der var en soldat i vores deling, som ikke vidste, hvordan et maskingevær fungerer. Så jeg lærte ham, hvordan man adskiller og samler et maskingevær, fortæller 'Ivan'.

- Jeg ville ikke have lyst til at være ved siden af ham i kamp. Hvordan kan du kæmpe på den måde?, siger han.

15.000 dræbte

Krigen i Ukraine har varet i fem måneder og har haft massive omkostninger. Både økonomisk og i menneskeliv.

Onsdag kom det frem, at USA anslår, at antallet af russere, der har mistet livet i krigen, ligger på 15.000, og at 45.000 er blevet såret.

Direkte vej

Militæranalytiker Pavel Luzin siger til mediet, at det har store konsekvenser, når soldater modtager så lidt som en uges træning og kalder det 'en direkte vej til et hospital eller en ligpose.'

Den 31-årige 'Ivan' er langt fra den eneste, der havner i Ukraine med minimal militær erfaring.

Leder af menneskerettighedsorganisationen 'Citizen Army Law', Sergej Krivenk, fortæller til The Moscow Times, at han jævnligt bliver kontaktet af forældre, hvis børn har underskrevet en kontrakt med det russiske militær og er blevet sendt til Ukraine blot en uge senere.

