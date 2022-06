Russerne bomber Kiev igen: Vil ramme Nato-våben

Krigen i Ukraine brager på snart femte måned.

Især i krigens begyndelse var hovedstaden Kiev under massive bombardementer, men så skiftede russerne fokus til den østlige Donbass-region.

I weekenden kom den ukrainske hovedstad så for første gang i knap tre uger igen under angreb. Det tyder på, at man forsøger at ramme våbenleverancer fra Nato, mener ekspert.

Taktisk klogt

Mens krigen udkæmpes hundredvis af kilometer primært sydøst fra Kiev i Luhansk og Donetsk, spiller hovedstaden nemlig fortsat en vigtig rolle for Rusland, påpeger Peter Viggo Jakobsen, ekspert i international politik ved Forsvarsakademiet.

- Det, vi tidligere har set, er, at de har gået efter våbenlagre. Det er klart, at de ikke ønsker, at Ukraine får de våben, som de har fået af Nato, ud til fronten. Derfor angriber de lagrene, siger han til Ekstra Bladet.

Han henviser til, at USA og Vesten har sendt avancerede våben til Ukraine, som kan hjælpe dem i krigen mod Rusland.

- De kan true de koncentrationer af artillerisystemer, som russerne bruger med en vis succes, og det har russerne ingen interesse i. De vil bevare den militære fordel, som de har, og som også gør, at de nu er i gang med at erobre Donbass-provinsen.

Samtidig understreger Peter Viggo Jakobsen, at der også ligger et element af terror i russernes angreb på Kiev:

- Det tvinger befolkningen og Zelenskyj (Ukraines præsident, red.) til at huske på, at der kan falde bomber hvor som helst og når som helst.

Reportage fra Kiev: Oleksandrs ben såret under eksplosion fra russiske bomber.

Avancerede våben til Ukraine

Netop flere avancerede våbensystemer er formentlig på vej til Ukraine. USA vil således forsyne Ukraine med et avanceret raketsystem mod luftangreb, som er udviklet i Norge, skriver nyhedsbureauet AP.

Præsident Joe Biden ventes at offentliggøre beslutningen på G7-topmødet i Elmau i Tyskland mandag.

I en videotale til G7-landene ventes den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, også at bede om tunge våben fra Nato-landene.

Det avancerede luftværnssystem skal være systemet Nasams, som er udviklet af den norske Kongsberg Gruppe, og som er produceret i samarbejde med det amerikanske Raytheon.

Nasams benyttes blandt andet af USA til at beskytte luftrummet omkring Det Hvide Hus og Kongressen i Washington, D.C.

Det er et mobilt luftværnssystem for mellemdistanceraketter koblet til medfølgende radarer og en kontrolvogn. Når trusler fra luften opdages, vil en eller flere Amraam-raketter automatisk blive affyret mod målet fra en afskydningsrampe.

Systemet anses for at være meget avanceret og kan blive vigtigt for Ukraines forsvar mod russiske luftangreb.

Amraam-raketterne er udviklet af Raytheon og kan både benyttes som jord til luft-raketter og som luft til luft-raketter fra fly.