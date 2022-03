Russerne bruger hypersonisk missil i Ukraine

Det russiske forsvarsministerium siger lørdag, at det har anvendt et hypersonisk missil til at at ødelægge et stort ukrainsk underjordisk våbendepot med missiler og antiluftskyts ammunition.

Det skal være sket ved byen Ivano-Frankivsk i det vestlige Ukraine.

Begrebet hypersonisk anvendes om hastigheder, der er væsentligt større end lydens.

Lydens hastighed er på omkring 1225,5 kilometer i timen ved normalt lufttryk.

Det russiske ministerium melder også, at militære radio- og rekognosceringscentre er ødelagt nær Odesa med et kystbaseret missilsystem.

Det skriver Interfax.

- Missilsystemet Kinzhai med hypersoniske missiler, der affyres fra fly, ødelagde et stort våbendepot i landsbyen Deliatyn i Ivano-Frankivsk regionen, siger det russiske forsvarsministerium i en presseerklæring lørdag.

Det var ifølge nyhedsbureauet RIA Novosti første gang, at det hypersoniske våbensystem blev anvendt i Ukraine under det, som Rusland kalder en 'speciel militæroperation'.