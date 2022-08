Russerne gravede skyttegrave i den radioaktive skov

Ekstra Bladet har været på besøg i Tjernobyl, hvor der under den russiske besættelse blev gravet skyttegrave i Den Røde Skov, som er et højradioaktivt område

Skyttegravene kan ses fra vejen, der leder gennem et af de mest radioaktive områder i den lukkede Tjernobyl-zone i en radius på 30 kilometer fra atomkraftværket. Endnu har de ukrainske myndigheder ikke været nede i skyttegravene, fortæller Ekstra Bladets guide på turen. Myndighederne er usikre på strålingsniveauet i skyttegravene, og om de russiske soldater kan have efterladt miner.

Yaroslav Yemelianenko, der er et rådsmedlem i Ukraines statsagentur for forvaltning af Tjernobyl, sagde i marts, at flere russiske soldater blev syge i Tjernobyl under besættelsen, da de gravede og opholdt sig i skyttegravene i en længere periode. Ifølge ham blev de bragt til Hviderusland for behandling, men det er ikke bekræftet.

- Hvis du har minimal intelligens i kommando eller soldater, kunne disse konsekvenser have været undgået, sagde Yaroslav Yemelianenko ifølge det amerikanske medie Newsweek.

De russiske soldater gravede skyttegrave i Den Røde Skov. Foto: Stefan Weichert

Det er helt vildt

I Tjernobyl, der igen er tilbage på ukrainske hænder, ryster mange af de medarbejdere, som Ekstra Bladet taler med på hovedet, når snakken falder på skyttegravene. De kan ikke fatte, at russerne kunne få sig selv til at grave dem i det mest radioaktive område.

Oleksandr Skirta, der er ingeniør i Tjernobyl, siger til Ekstra Bladet, at han først hørte om det, da han fik det at vide over radioen. Han var i Tjernobyl-området under russisk kontrol.

- Vi var alle helt vildt chokerede. Alle her kender til faren i Den Røde Skov, og så har de gravet skyttegrave? Det er er helt vildt, forklarer Oleksandr Skirta.

Oleksandr Skirta er rystet over, at russerne kunne finde på at grave sig ned i Den Røde Skov. Foto: Stefan Weichert

Vil ikke være i deres spor

Den internationale organisation Safecast, der blandt andet står for at kortlægge radioaktivitet verden over, er dog skeptisk. De er usikre på, at russiske soldater kan være blevet syge.

- Baseret på vores data fra Tjernobyl og årtiers videnskabelige rapporter virker disse rapporter meget sandsynligt overdrevne. RUC (de russiske soldater) har været hensynsløs og kunne få bemærkelsesværdig strålingseksponering i Den Røde Skov, men ikke nok til akut strålesygdom, skrev organisationen på Twitter tilbage i marts.

Alexander Barsukov, der er viceleder for Tjernobyl Ecocenter, siger til Ekstra Bladet, at han ikke ved, hvor meget stråling de russiske soldater har fået, men at han ikke vil være i deres sko.

- Selvfølgelig fik de meget store dosisbelastninger. Vi ved ikke hvor store belastninger, men jeg tror, at deres tilstand ikke vil være særlig god. Helbredet for dem, der var i Den Røde Skov, led meget, det er helt sikkert, forklarer Alexander Barsukov.

Personalet på Tjernobyl-området garanterer, at sikkerheden er i top. Her ses reaktor fire, der sprang i luften tilbage i 1986, og som i dag er indkapslet. Foto: Stefan Weichert

Tjernobyl-zonen er fuld af skilte, der advarer mod radioaktive områder. Foto: Stefan Weichert

