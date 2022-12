Russerne skyder dagligt: Trækker blot på skuldrene

(EKSTRA BLADET, UKRAINE) Fragmenter har efterladt store huller i køkkenvæggene, der er helt sorte efter eksplosionen. Der er nu et stort hul, hvor der tidligere var vinduer, og den kolde december-vind blæser uhæmmet ind i den nu ubeboelige lejlighed, hvor ejeren slap med skrækken.

Dagen før Ekstra Bladet besøgte Nikopol i Sydukraine bombarderede russerne byen med raketsystemer fra den anden side af Dnipro-floden, der nu danner fronten i den sydukrainske by.

Russerne er blot seks kilometer væk, og der bliver skudt frem og tilbage næsten dagligt.

Det har begge parter gjort lige siden, at den russiske invasion startede i februar.

Dette lejlighedskompleks blev ramt dagen før, at Ekstra Bladet kom til byen. Foto: Stefan Weichert

- Ja, de skød. Det er okay. Livet går videre. Vi vil genopbygge og sætte i stand. Vi prøver at gøre det hurtigt uden forsinkelser. Vi har lige modtaget ordren om at komme herud, og så er vi her med det samme.

- I går skete det, i dag er vi allerede her, siger 45-årige Sergej Kamlyk, der arbejder som tømrer i Nikopol og ofte arbejder med at sætte husene i stand.

45-årige Sergej Kamlyk går aldrig tør for arbejde, så længe krigen raser. Foto: Stefan Weichert

Man bliver vant til det

Han er langt fra den eneste, der lige nu arbejder på at reparere skaderne efter eksplosionen, der har ødelagt flere etager i bygningen. En ældre mand kom til skade, men ingen mistede livet.

Der er store ødelæggelser rundt omkring i byen, og Sergej Kamlyk forklarer, at han har mere end nok at lave. Når den ene bygning er ordnet, så er en anden blevet ødelagt.

Der er ødelæggelser flere steder i Nikopol, hvor det er normalt med russiske angreb. Foto: Stefan Weichert

- Efter så mange måneder her, så bliver man vant til det… Jeg ved ikke hvordan, men jeg er vant til det. Det er selvfølgelig hårdt, men det bliver normalt, har jeg fundet ud af, siger Sergej Kamlyk, der håber, at de allerede kan blive færdige med at rydde op i dag.

Han bor selv i Nikopol og hørte eksplosionerne dagen før. Hans søn er også i byen.

- Der er store ødelæggelser her. Meget er ødelagt, men vi genopbygger, siger han.

- Militæret arbejder ved fronten, og vi arbejder her. Hvis de skyder rigtig meget, så går vi i dækning i et kort stykke tid, men så går vi ud og arbejder igen, siger Sergej Kamlyk.

45-årige Sergej Kamlyk håber, at han kan få lukket hullet allerede i dag. Foto: Stefan Weichert

Han er langt fra den eneste

I området er der også ødelæggelser fra tidligere eksplosioner, der har efterladt mærker fra fragmenter i ydermurene af lejlighedskomplekserne.

Mange har sat spånplader op i stedet for de knuste vinduer, som et symbol på hvordan folk tilpasser sig at leve i et land i krig.

Størstedelen af Nikopols indbyggere har forladt byen, forklarer pressemedarbejderen, der viser Ekstra Bladet rundt. Han anslår, at der er omkring 30 procent tilbage, men det er ikke muligt at kende det præcise tal.

Ukraines største atomkraftværk er under russisk kontrol og er synlig på den anden side af floden, som ukrainerne siger, at russerne skyder fra.

Der kunne høres udgående ukrainsk artilleri, mens Ekstra Bladet var i byen, men det påvirkede ikke byens borgere. Foto: Stefan Weichert

50-årige Ilia bor tæt på lejlighedskomplekset, som blev ramt dagen før. Han siger, at eksplosioner er blevet så normale, at folk bare trækker på skuldrene nu.

- De skyder hver dag og nat. Det påvirker mig ikke så meget. Livet skal gå videre. Sådan er det, siger Ilia, der ikke vil opgive sit efternavn.

50-årige Ilia siger, at russerne beskyder næsten hver dag. Foto: Stefan Weichert

Der er i Vesten frygt for, at atomkraftværket kan blive ramt og skabe en katastrofe lignende Tjernobyl.

Flere gange i løbet af i år har atomkraftværket været nødt til at få strøm fra nødgeneratorer, da skader på elnettet har afkoblet værket fra den livsnødvendige strøm. Det har fået Det Internationale Atomenergiagentur til at råbe op om faren flere gange.

Disse bekymringer er dog ikke noget, der optager de borgere i Nikopol, som Ekstra Bladet talte med, synderligt meget. 40-årige Alexander, der bor med udsigt til atomkraftværket, kan godt forstå, at folk i Danmark måske er nervøse, men han føler sig sikker nok.

- Jeg kan ikke se, at nogen har interesse i at smadre det, siger Alexander, der ikke vil opgive sit efternavn, da hans chef på en fabrik har nægtet medarbejderne at tale med pressen.

Få tager i bomberum

På turen rundt i byen viser myndighederne også et beskyttelsesrum frem, som er i kælderen under en skole. Borde er skubbet sammen, så de danner senge. Det er muligt for byens borgere at trække herned, når sirenen lyder, og bombardementerne tager til.

Der er beskyttelsesrum flere steder i byen. Foto: Stefan Weichert

66-årige Marina Tymofeevna sørger for at beskyttelsesrummet står klar. Der er en generator, som kan levere strøm, og der er mad og vand i reserve, hvis russerne bomber, eller hvis det skulle gå så galt, at atomkraftværket vil blive beskadiget.

66-årige Marina Tymofeevna tvivler på, at russerne kan krydse floden. Foto: Stefan Weichert

- Der er stadig nogle folk, der kommer herned i beskyttelsesrummet, men det er færre end før. Når sirenen lyder, så kommer der nogle få, siger Marina Tymofeevna, der forklarer, at folk ikke kan gå rundt og være bange hele tiden, og de derfor bliver ligeglade.

Tidligere i år var der frygt for, at russerne ville krydse floden og forsøge at indtage Nikopol. Det skete aldrig, og nu er den største trussel bombardementerne, siger Marina Tymofeevna.

- Jeg er ikke bange for, at russerne kommer. De har ikke kunnet gøre det i ni måneder nu, så det ser jeg ikke som særlig sandsynligt i den næste tid, siger hun.

