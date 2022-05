Russernes appel til Putin: Beskyt os!

Mindst ni mennesker er dræbt og 19 såret under beskydninger i Kharkiv torsdag. Blandt de dræbte var en fem måneder gammel baby og spædbarnets far, mens en niårig pige blev såret, oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj i sin daglige videotale. Få overblikket over krigen i billeder her

'Beskyt os'.

Sådan lyder appellen fra indbyggerne i den lille russiske grænseby Tyotkino - offentliggjort på en lokal nyhedsside. Det skriver Aftonbladet ifølge Moscow Times.

De føler sig forladt af Putin. Derfor er de gået sammen i et åbent brev til deres præsident, hvor de opfordrer militæret til at slå tilbage.

Appellen kommer efter at byen har været under kraftig beskydning tre gange på 48 timer.

- På det seneste har vi levet i konstant frygt. Hvorfor blev Tyotkino udsat for beskydning i 45 minutter den 19. maj uden gengældelse? Hvorfor landede omkring 100 granater på civile hjem og fabrikker?, står der i apellen.

Selvom borgerne i grænsebyen 'forstår nødvendigheden' af invasionen, beder de Putin om at beskytte dem. Foto: Sergei Guneyev/Ritzau Scanpix

Stigende antal angreb

Den lille russiske by i Kursk-regionen ligger kun to kilometer fra grænsen til Ukraine og har omkring 3000 indbyggere.

Angreb på den russiske side af grænsen er steget efter man fra russisk side opgav at erobre den ukrainske hovedstad Kiev og efter Ukraine succesfulde modangreb omkring Kharkiv.

Underskriverne af appellen siger dog også, at de 'forstår nødvendigheden' af at angribe Ukraine - men føler sig sårbare og hjælpeløse.

- Vi beder om, at grænsebeskyttelsen øges, at der etableres en form for bufferzone på ukrainsk territorium, så vi ikke kan nås med beskydning og kan leve, arbejde og sove trygt om natten, skriver de.

Putin på besøg

Men Vladimir Putin ser ud til at have fokus et andet sted end grænsebyerne disse dage.

Onsdag var han at finde på et militærhospital i Moskva.

Artiklen fortsætter under billedet...

Soldaterne var iklædt blå pyjamas med den russiske hærs logo. The Telegraph skriver, at soldaterne siges at blive passet for granatsplinter og skudsår, men ingen af dem, som blev vist på tv-klippet eller på billeder har synlige tegn på den type skader. Foto: Mikhail Metzel/Ritzau Scanpix

Iført hvid kittel hilste han på sårede soldater, der er indlagt på hospitalet efter at have deltaget i kampene i Ukraine.

Præsidenten spurgte ind til, hvordan soldaterne havde det, og snakkede med dem om deres familier. Dog spurgte han ingen af dem om deres oplevelser på slagmarken i Ukraine.

- Præsidentens tidsplan har nu gjort det muligt for ham at sætte sig ind i deres tilstand og, endnu vigtigere, tale med russiske soldater, siger Kreml-talsmand Dmitrij Peskov ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.