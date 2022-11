Russisk angreb: Højhus i flammer

Russiske bombardementer har kostet mindst syv personer livet i den ukrainske by Kherson.

Det melder regionale myndigheder torsdag aften ifølge nyhedsbureauet dpa.

Byen, som for nylig blev tilbageerobret af Ukraine, blev ramt af beskydning fra artilleri og raketkastere. Det oplyser områdets regionale guvernør, Jaroslav Janusjevytj.

Omkring 20 mennesker blev såret. Derudover brød et højhus i brand på grund af angrebet.

En borger går mellem murbrokker torsdag aften efter et russisk angreb på byen Kherson. Foto: Bernat Armangue/Ritzau Scanpix

Rusland har annekteret Kherson-provinsen. En annektering, der ikke anerkendes internationalt.

Efter hårdt militært pres blev Rusland tvunget ud af Kherson tidligere på måneden.

Rusland har dog fortsat styrker på den anden side af floden Dnepr. Herfra beskyder russiske styrker byen.

Imens kæmper store dele af Ukraine med omfattende strømafbrydelser.

Torsdag aften skriver nyhedsbureauet Reuters, at mange er uden varme og strøm efter de mest omfattende russiske luftangreb på energiforsyningen hidtil.

Selskabet Ukrenergo, som er operatør af det nationale strømnet, oplyser, at det ikke kan levere halvdelen af den strøm, som borgerne efterspørger klokken 19 lokal tid.

I hovedstaden Kyiv er 60 procent af byens borgere uden strøm. Temperaturerne er et godt stykke under frysepunktet. Der bor omkring tre millioner mennesker i Kyiv.

Kyiv ligger cirka 450 kilometer fra Kherson, som ligger i det sydlige Ukraine på den vestlige side af floden Dnepr.

Inden Ruslands angreb på Ukraine den 24. februar 2022 havde Kherson anslået 280.000-290.000 indbyggere.

I generobrede Kherson beskyldes Rusland for at have haft i alt ni tortursteder. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

En indbygger i Kherson har fortalt nyhedsbureauet, at han i flere uger blev tilbageholdt og blandt andet fik elektriske stød. Han blev også slået med en knippel og truet med pistoler og rifler, som blev rettet mod hans hoved, mens han var bundet til en stol.