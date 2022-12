- Russisk atomtrussel er mindsket

Risikoen for, at der bliver brugt atomvåben i krigen i Ukraine er mindsket takket være internationalt pres på Rusland. Det siger Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, i et interview med det tyske medie Funke.

- En ting har ændret sig for nuværende: Rusland er stoppet med at true med at bruge atomvåben. Som et svar på det internationale samfund, der har trukket en streg i sandet, siger han i interviewet.

Adspurgt, om atomtruslen fra Rusland er afværget, siger Scholz, at der for nu er sat en stopper for den.

Den tyske leder lovpriser sin egen rejse til Kina for nylig og siger, at den har medvirket til udviklingen.

- Under mit besøg i Beijing udtrykte den kinesiske præsident Xi (Jinping, red.) og jeg i fællesskab, at atomvåben ikke skal bruges. Kort tid efter genbekræftede G20-landene denne holdning, siger Scholz.

I interviewet bliver Scholz også spurgt til en udtalelse fra Frankrigs præsident, Emmanuel Macron.

Den franske præsident har sagt, at det er nødvendigt at give nogle sikkerhedsgarantier til Rusland, når man sætter sig ved forhandlingsbordet.

- Prioriteten lige nu er, at Rusland omgående skal stoppe krigen og trække sine styrker tilbage, siger Scholz til det.

- Det er sandt, at spørgsmålet så er, hvornår vi kan opnå sikkerhed for Europa. Selvfølgelig er vi klar til at tale med Rusland om våbenkontrol i Europa. Det tilbød vi før krigen, og vores holdning har ikke ændret sig.

Trusler fra Ruslands præsident, Vladimir Putin, og det militære dødvande har skabt frygt for, at Rusland vil ty til dets atomarsenal for at opnå et militært gennembrud.

Ved et møde med det russiske menneskerettighedsråd onsdag hentydede Putin til, at Rusland kun vil bruge atomvåben som svar på et angreb med atomvåben.

- Når vi bliver ramt, skyder vi tilbage, sagde præsidenten.

Torsdag er det et år siden, at Olaf Scholz blev forbundskansler i Tyskland.