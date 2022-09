Russisk diplomat og vagt såret af bombe i Kabul

To mennesker er dræbt, og 11 er kvæstet ved en eksplosion mandag nær den russiske ambassade i Kabul i Afghanistan, oplyser det lokale politi.

En mand, som udløste en selvmordsbombe ved ambassaden, blev dræbt af vagter, da han nærmede sig ambassadens port.

- Selvmordsbomberen blev opdaget, inden han nåede frem til sit mål, og han blev skudt ned af vagter ved ambassaden, lyder det fra politiet.

I Moskva oplyser det russiske udenrigsministerium, at to russere blev dræbt ved bombeeksplosionen. Nyhedsbureauet RIA skrev tidligere, at en russisk diplomat og en russisk vagt var blevet såret i Kabul.

Rusland er et af de få lande, som stadig har en ambassade i Kabul efter Talibans magtovertagelse i Afghanistan for godt et år siden.

Lokale medier melder om 'en kraftig eksplosion' nær ambassaden. En lokal beboer siger til nyhedsbureauet DPA, at sikkerhedsstyrker fra Taliban afspærrede et stort område efter eksplosionen.

Der var modstridende rapporter om, hvem der var mål for angrebet. Nogle kilder siger, at eksplosionen skete uden for en bygning i ambassaden, hvor afghanere vener på visum.