Russisk FN-ambassadør forlader møde og beskylder EU for at lyve

Ruslands FN-ambassadør, Vassilij Nebenzia, forlod mandag et møde i FN's Sikkerhedsråd, efter at EU-præsident Charles Michel i en tale til rådets 15 medlemslande beskyldte Rusland for med invasionen af Ukraine at have sat skub i en global fødevarekrise.

Michel anklagede i sin tale også russiske styrker for at begå krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i Ukraine.

Specifikt nævnte han rapporter om seksuel vold, som var i fokus på Sikkerhedsrådets møde, og beskrev det som 'en taktik med tortur, terror og undertrykkelse'.

I en udtalelse tidligere under mødet havde Vassilij Nebenzia 'kategorisk tilbagevist' enhver beskyldning om seksuel vold fra russiske soldaters side og fordømt, hvad han sagde var en 'løgn'.

Da han forlod mødet midt under Michels tale, sagde en synlig irriteret Nebenzia til Reuters:

- Jeg kunne ikke blive (på grund af, red.) løgnene, som Charles Michel kom her for at udbrede.

Michel henvendte sig direkte til Nebenzia, da denne forlod salen, hvor Sikkerhedsrådet holder dets møder, og sagde:

- Du forlader måske rummet, fordi det muligvis er nemmere ikke at lytte til sandheden.

Efter at russiske styrker 24. februar gik ind i Ukraine, er verdensmarkedspriserne på især korn, madolie og gødning skudt i vejret.

Rusland og Ukraine står for næsten en tredjedel af de globale forsyninger af hvede. Rusland er også en stor eksportør af gødning, mens Ukraine har en stor eksport af solsikkeolie og majs.

- Lad os tale være ærlige. Kreml udnytter fødevareleverancer som et usynligt missil mod udviklingslande. Rusland er eneansvarlig for denne fødevarekrise, sagde Charles Michel, mens Nebenzia stadig var til stede.

FN forsøger at få en aftale på plads med Rusland, så det bliver muligt for Ukraine at genoptage eksport af landbrugsprodukter. Russiske flådeskibe har siden invasionen blokeret Ukraines havne i Sortehavet, hvorfra der blandt andet udskibes hvede.

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, skal efter planen besøge Tyrkiet på onsdag for at drøfte muligheder for at give Ukraine mulighed for at genoptage eksporten af korn.

Rusland er sammen med USA, Kina, Frankrig og Storbritannien faste medlemmer af Sikkerhedsrådet.