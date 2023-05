Russisk forfatter såret i bilbombe - chauffør mister livet

Den fremtrædende russiske forfatter Zakhar Prilepin er lørdag blevet såret i en bileksplosion i en landsby i Nizjnij Novgorod-regionen i Rusland.

Det oplyser russiske efterforskere ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det var Zakhar Prilepins egen bil, der blev sprængt i luften.

Prilepin var passager i bilen, som blev kørt af en chauffør. Chaufføren mistede livet i eksplosionen.

De russiske myndigheder betragter eksplosionen som et terrorangreb.

En mistænkt er anholdt, fortæller en talskvinde for det russiske indenrigsministerium.

Zakhar Prilepin har offentligt udtrykt sin støtte til Ruslands krig i Ukraine.

Det er ifølge Reuters tredje gang under krigen, at en fremtrædende støtte af krigen bliver udsat for et bombeangreb på russisk territorium.

Rusland har beskyldt Ukraine for at stå bag to tidligere eksplosioner i Rusland. Det har det ukrainske styre afvist.

I april blev den kendte prorussiske blogger Vladen Tatarskij dræbt i en eksplosion i Sankt Petersborg. Tartarskij kom fra Donetsk i det østlige Ukraine.

Og i august sidste år blev Darja Dugina dræbt af en bilbombe i Moskva. Hun var datter af en fremtrædende nationalistisk ideolog.