Russisk fremskridt: Forbereder lukning af atomkraftværk

Den russiske invasion af Ukraine går langsomt fremad, og 20 procent af landet er nu under russisk kontrol.

Det oplyste Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj i en videotale til parlamentet i Luxemborg torsdag.

'Vi er nødt til at forsvare os selv mod næsten hele Ruslands hær. Alle Ruslands kampklare militærformationer er involveret i denne aggression' sagde Zelenskyj og tilføjede, at kampens frontlinjer strækker sig over 1000 kilometer.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I den her video kan du få et overblik over flere af de nyeste udviklinger i krigen i Ukraine. Blandt andet har Putin givet hele skylden for fødevare- og energikrisen til EU Krigen i Ukraine: Dagens overblik

Tæt på Europas største kraftværk

Rusland har de seneste dage gjort fremskridt I Østukraine, hvor tropperne hurtigt kan få tilført forsyninger og våben fra den Russiske grænse.

Til sammenligning skal Ukraines våbenforsyninger fra Vesten fragtes fra den polske grænse, der ligger 1000 kilometer væk fra kampene i Donbas-regionen.

Rusland ønsker at tilføje atomkraftværket til det russiske elnet. Reuters/Stringer/Ritzau Scanpix

Den russiske fremrykning får Ukraine til at overveje at slukke Europas største atomkraftværk i byen Zaporizhzhia, der ligger i det russisk besat område, men stadig er under ukrainsk kontrol.

Russiske eksperter overvåger de ukrainske ansatte på atomkraftværket, der normalt leverer 20 procent af Ukraines samlede strømforbrug.

Rusland har tidligere givet udtryk for et ønske om at tilføje værket til at russiske elnet via Krim, skriver BBC.

'Så længe kontrolkommandoerne udføres og atomkraftværket opretholder landet, slukker vi ikke. Men vi kigger også på scenariet, hvor vi slukker, hvis området bevæger sig helt ud af vores kontrol.' siger en ukrainsk embedsmand til Ukrainske Interfax.

Efter tre måneders kamp om den vigtige havneby Mariupol, lykkes det Rusland at vinde byen i midten af maj.

Det kan potentielt skabe en landbro til Ukraine fra Krim-halvøen, der blev annekteret af Rusland i 2014, siger højtstående embedsmænd til Nytimes.