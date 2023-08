Russisk general er død

Listen over russiske generaler og kommandører, der er døde efter invasionen af Ukraine, er efterhånden lang.

Nu kan endnu en tilføjes til statistikken.

Generaloberst Gennady Zhidko er nemlig død. Det skriver guvernøren for Khabarovsk-regionen, Mikhail Degtyarev, på Telegram.

Gennadys Zhidkos død kommer dog ikke i forbindelse med krigen, da han ifølge guvernøren har været syg igennem længere tid.

Han var øverste ansvarlige for invasionen af Ukraine i flere måneder i 2022, indtil han blev afsat efter en række tilbageslag.

Krig i Syrien

Generaloberst Gennady Zhidko stod ligeledes i spidsen for de russiske styrker, der blev indsat i Syrien i 2015 under borgerkrien.

For netop den indsats fik han i 2017 ordenen Russiske Føderations Helt, der tildeles for heroiske bedrifter i tjeneste for Rusland.

Det er den højeste ærestitel, man kan få tildelt i Rusland.

Efterfølgende blev Gennady Zhidko øverste kommanderende for Ruslands østlige militærdistrikt, og han var viceforsvarsminister fra november 2021 til juli 2022.

Flere døde

Der har løbende været meldingerne om højtrangerende russiske generaler og kommandører, der er blevet dræbt i forbindelse med invasionen af Ukraine.

Flere af dødsfaldene er dog aldrig blevet bekræftet af russerne.

Tilbage i maj 2022 kunne Storbritanniens forsvarsministerium fortælle, at netop højtrangerende kommandører blev flyttet til frontlinjen for at tage lederskab over invasionen, efter at de mødte voldsom modstand fra Ukraine.

De mange langdistancevåben, som Ukraine har fået af Vesten, har dog gjort det muligt at ramme mål længere væk fra fronten.