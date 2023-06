Russisk guvernør: Ukrainske angreb mod russisk by

Den seneste uge har der været flere meldinger om angreb mod den russiske region Belgorod nær den ukrainske grænse. Rusland peger pilen mod Ukraine.

Nu skriver guvernøren i regionen, Vjatjeslav Gladkov, på det sociale medie Telegram, at ukrainske styrker har angrebet byen Sjebekino hele natten, og at fem personer er tilskadekomne.

'Sjebekino er under uophørlig beskydning: Klokken 12 om natten, klokken 3.40 og klokken 5.15 skød Ukraines væbnede styrker fra Grad-missiler mod centrum og udkanten af byen,' skriver han blandt andet.

Gør det hver dag

Seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier Flemming Splidsboel Hansen fortæller, at det ikke vil være overraskende, hvis det er ukrainske styrker, der står bag angrebene.

- Det er jo oplagt, at ukrainerne angriber, og det gør de hver dag, og de kommer sikkert til at gøre det endnu mere.

- Der er lidt en tendens til, at vi glemmer, at Ukraine angriber inde i Rusland. Selvfølgelig gør de det, og det har de al mulig ret til ifølge krigens love. Det er klart, at hvis de for eksempel går efter civile boligblokke, så er det forbudt efter krigens love, siger Flemming Splidsboel til Ekstra Bladet.

Mange vestlige lande har den seneste tid doneret våben til Ukraine, og flere af leverancerne er der sat begrænsninger på, så de eksempelvis ikke må anvendes i Rusland, men derimod i de besatte områder i Ukraine.

Vil beskytte sig selv

Splidsboel peger på, at den store omtale af begrænsningerne har været med til at få folk til at glemme, at Ukraine er fuldt berettiget til at angribe Rusland.

- Det er, som om det kommer ind og forvirrer mange af os, og vi tænker, at så må de ikke angribe. Men det må de gerne - der er slet ikke noget, der holder dem tilbage i forhold til at angribe inde på russisk territorium. Det handler bare om, hvilke våben de gør det med, og hvilke begrænsninger de pågældende lande har sat.

Flemming Splidsboel spå, at vi vil komme til at tale om, hvorvidt ukrainerne må gå længere.

- De vil selv sige 'prøv at høre her, vi er nødt til at beskytte os selv, og det kan vi kun gøre ved at ramme russerne inde på deres eget territorium, fordi det er der, deres materiel står.'

