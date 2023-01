Russisk jagerfly afskar et tysk Orion-fly over Østersøen

Rusland sendte mandag jagerfly op for at afskære et tysk Orion-fly på dets kurs over Østersøen tæt på den russiske grænse. Det oplyser det russiske forsvarsministerium.

Orion-flyet skal have ændret kurs efter konfrontationen, og det krydsede ikke grænsen til Rusland.

Det tyske fly var af typen P-3, som blandt andet bruges til maritim overvågning.

fra den russiske Østersøflåde var det et SU-27 kampfly, som sporede det tyske fly nær den russiske grænse, og som blev sendt op for at eskorterede Orion-flyet ud over Østersøen. Det oplyser det nationale russiske forsvars kontrolcenter.

- Den russiske reaktion blev udført i nøje overensstemmelse med internationale regler om anvendelse af luftrum over neutrale farvande - uden at krydse flyruter og uden farlig flyvning tæt på et fly fra en anden stat, skriver det russiske udenrigsministerium.

Episoden fandt sted, kort tid efter at den tyske forsvarsminister, Christine Lembrecht, trådte tilbage.

Det gjorde hun efter flere måneders krise som følge af massiv kritik over Berlins tøvende reaktioner på Ruslands invasion af Ukraine samt flere dårligt håndterede sager.

Hendes fratræden kommer, blot få dage før ukraines militære forsvarsgruppe, der koordinerer våbenleverancer til Kyiv, mødes på luftbasen Ramstein i Tyskland.

Spændinger er taget til i luftrummet over Østersøen mellem Nato-landene og Rusland siden russerne invaderede Ukraine i februar sidste år.