Russisk journalist blev tilbageholdt: 'De vil have hende til at holde bøtte'

'Nej til krig. Stop krigen. Tro ikke på propagandaen. De lyver for jer'.

Tv-journalisten Marina Ovsjannikova holdt i marts et skilt op og protesterede mod krigen i Ukraine på direkte stats-tv. Søndag blev hun tilbageholdt af russisk politi.

Ifølge hendes advokat, Dmitrij Zakhvatov, skyldtes det, at hun var mistænkt for at have sagt noget 'nedsættende' om hæren uden for en retssal i sidste uge, da hun markerede sin støtte til oppositionspolitikeren Ilya Yashin.

Risikerer fængsel

Hun er sidenhen blevet løsladt igen, men det er sandsynligvis ikke det sidste, journalisten har set til de russiske myndigheder.

Det fortæller Anders Puck Nielsen, som er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, til Ekstra Bladet.

- Jeg tænker ikke umiddelbart, at hun er i livsfare, men hun er vel nok i risiko for at ende i fængsel, siger militæranalytikeren.

- Som jeg ser det, prøver de at intimidere hende til at holde op med at udfordre systemet og holde sin bøtte.

Ny lov

En russisk lov, der trådte i kraft i marts, forbyder russere at bruge ord som 'krig', 'invasion' og 'angreb'. I stedet skal krigen i Ukraine omtales som 'en militær operation'. Bryder man den lov, kan man risikere op til 15 års fængsel.

Eksempelvis blev den russiske oppositionspolitiker Alexei Gorinov tidligere i juli dømt syv års fængsel for at have 'spredt falsk information' om Ruslands krig i Ukraine.

For farligt

Det kan derfor være forbundet med store konsekvenser at kritisere regimet i Rusland.

- Risikoen for at komme i fængsel er meget stor. Og risikoen for at blive udsat for indgribende ting i sit privatliv og blive ramt på sin private økonomi og lignende er stor.

Og taktikken virker.

- De fleste undgår at udfordre systemet og undgår at stille op til demonstrationer mv., fordi det simpelthen er for farligt. Konsekvenserne bliver for store for både en selv og ens familie, fortæller Anders Puck Nielsen.

- Og så er der lige nogle enkelte, som man er nødt til rent faktisk at sætte i fængsel.

Hjemme igen

Efter løsladelsen skrev Marina Ovsjannikova et opslag på Facebook:

'Jeg er hjemme igen. Alt er OK. Nu ved jeg, at det er bedst at tage min taske og mit pas med, når jeg forlader mit hjem.'