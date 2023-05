Russisk kampfly fem meter fra kollision: 'Aggressive og farlige manøvrer'

Et russisk kampfly kom fredag tæt på et polsk overvågningsfly, der patruljerede i internationalt luftrum over EU's ydre grænse ved Rumænien.

Det oplyser Polens grænsemyndigheder ifølge nyhedsbureauet dpa.

Ligeledes fremgår det af en pressemeddelelse udsendt af myndigheden, som betegner hændelsen som ’en farlig begivenhed’.

Mistede kontrol

Ifølge de polske myndigheder udførte det russiske fly – et tomotors kampfly af typen Sukhoi Su-35 - 'aggressive og farlige manøvrer'.

Tre gange var det inden for fem meters afstand af det polske patruljefly, og ifølge pressemeddelelsen fløj det russiske kampfly ’lige foran næsen’ af det polske fly, hvor det ’krydsede dets rute på en farlig afstand’.

’Som et resultat af denne begivenhed var der megen turbulens på den polske grænsevagts fly,’ lyder det.

I et af tilfældene mistede piloterne på det polske fly midlertidigt kontrollen over en af flyets motorer, hvorefter flyet mistede højde.

Piloterne formåede dog at lande flyet sikkert.

Sket før

Ifølge de polske grænsemyndigheder bevægede det russiske fly sig væk, efter at have nærmet sig det polske fly for tredje gang.

Foruden to piloter var der tre grænsevagter om bord på det polske patruljefly, der er et propelfly af typen Let L-410.

Russiske fly er flere gange de seneste måneder kommet tæt på fly fra EU og Nato, der har patruljeret nær Sortehavet.

Fredagens hændelse fandt også sted i luftrummet ved Sortehavet.

