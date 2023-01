Russisk krigsskib holder øvelse i Norskehavet

Et russisk krigsskib, som er bevæbnet med hypersoniske missiler, har afholdt øvelser i Norskehavet.

Det skriver Reuters, som citerer det russiske forsvarsministeriums udmelding på Telegram.

Norskehavet er den del af Atlanterhavet, der ligger mellem Norge, Svalbard og Island.

'Besætningen på fregatten "Admiral Gorshkov" gennemførte en luftforsvarsøvelse', skriver forsvarsministeriet.

'Besætningen (...) udførte en øvelse for at afvise udførelsen af et luftangreb fra en simuleret fjende i Norskehavet,' lyder det fra forsvarsministeriet ifølge Reuters.

'Ingen lignende våben i verden'

I sidste uge meldte Rusland ud, at fregatten - som er et af landets mest moderne krigsskibe - var blevet lastet med de hypersoniske Zircon-missiler for at blive sendt en tur gennem Middelhavet, Det Indiske Ocean og Atlanterhavet.

- Der findes ingen lignende våben i verden. Jeg er sikker på, at et så powerfuldt våben vil beskytte Rusland fra eksterne trusler og vil hjælpe med at sikre landets interesser, sagde den russiske præsident Vladimir Putin i forbindelse med udmeldingen.

Putin udtaler, at han er sikker på, at missilerne, som skibet er bevæbnet med, vil hjælpe med at sikre landets interesser. Foto: Sputnik/Reuters

Ifølge amerikanske Missile Defense Advocacy Alliance har de hypersoniske Zircon-missiler rækkevidde på mellem 500 og 1000 kilometer, og kan blive skudt af sted med knap 10.000 kilometer i timen.

Hvis det passer, vil det være det hurtigste missil i verden.

Befinder sig fortsat i Norskehavet

En talsmand fra det norske forsvar fortæller tirsdag morgen til VG, at skibet fortsat befinder sig i Norskehavet.

- Skibet er på vej sydpå, og er nu på vej ud af vores nærområde. Det er ikke naturligt for os at udtale os om, hvad russiske skibe laver, vi kommenterer på, hvad norske skibe laver, siger talsmanden Johnny Karlsen til det norske medie.

Han siger videre, at han tror på, at NATO-allierede snart vil overtage og følge krigsskibets videre rejse.