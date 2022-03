Russisk luftangreb forårsager ammoniaklæk i Sumy

Et russisk luftangreb i den østukrainske by Sumy har ramt en kemikaliefabrik, og der er natten til mandag meldinger om et ammoniaklæk i området.

Det oplyser Sumy-provinsens guvernør, Dmytro Zjyvytskyj, ifølge det ukrainske medie Kyiv Independent.

Ifølge guvernøren har lækket indtil videre berørt et område på en radius af 2,5 kilometer fra kemikaliefabrikken.

Dermed skal indbyggere i selve byen Sumy ikke bekymre sig synderligt for lækket, men indbyggere i to landsbyer syd for byen opfordres til at tage de rette foranstaltninger.

De anbefales øjeblikkeligt at søge ly under jorden, tænde for forstøverfunktionen på deres bruser, hvis den har en, og at trække vejret gennem en fugtig klud.

Hvis man kan, bør man væde kluden i fem procents citronsyre.

Sumy ligger i det nordøstlige Ukraine bare cirka 30 kilometer fra grænsen til Rusland.

Byen har været under tung beskydning både fra luften og fra granater på jorden.

Sumy er sammen med Tjernihiv en af vejene fra det nordøstlige Ukraine, hvor Rusland forsøger at trænge igennem for at gøre det nemmere at frembringe soldater og ressourcer til indsatsen mod Ukraines hovedstad, Kyiv.

Ifølge den amerikanske tænketank Institut for Krigsstudier (ISW) har det russiske militær i høj grad kontrollen med Sumy-provinsen i øjeblikket. Det betyder ikke, at ukrainske styrker ikke stadig er til stede og aktive i øjeblikket, men at russerne har en høj grad af bevægelsesfrihed i området.

Området grænser op til Kharkiv-provinsen mod sydøst og Tjernihiv-provinsen mod nordvest. Begge provinser grænser også op til Rusland og har været udsat for enormt store angreb fra russiske styrker.