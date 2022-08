Russisk luksusyacht til 560 millioner kroner

Myndigheder i Gibraltar har fået snesevis af købstilbud på en beslaglagt yacht, der sættes i forbindelse med en sanktionsramt russisk rigmand.

- 63 købstilbud er modtaget for forretningsmanden og milliardæren Dmitrij Pumpjanskijs luksusyacht, oplyser en domstol i den britiske enklave tirsdag.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Prisen for den 72 meter (236 fod) lange yacht 'Axioma' vil blive offentliggjort, når salget er gennemført. Det ventes at ske inden for de næste to uger. Budrunden sluttede tirsdag.

Fartøjet har ifølge nyhedsbureauet Reuters en værdi på omkring 75 millioner dollar. Det svarer til 560 millioner kroner.

Men salgsprisen ventes at blive langt lavere. Advokat James Jaffa fra det britiske firma Jaffa & Co, der er involveret i salg og køb af den slags luksusskibe, siger, at 'Axioma' sandsynligvis vil blive solgt for 'langt under' 20 millioner dollar.

Annonce:

Yachten indeholder seks sovekabiner med plads til 12 personer, en svømmepøl, et spa, en biograf og udstyr til forskellige vandsportsaktiviteter.

Frygter for sit liv: - Jeg var nummer et på Putins dødsliste

Auktionen omfatter ikke en samling vin og andre flasker til en anslået værdi på 150.000 euro.

De dyre dråber var om bord, da skibet i marts blev beslaglagt. Det skete som følge af britiske og amerikanske sanktioner mod det russiske styre og mange af Ruslands mest velhavende personer - de såkaldte oligarker - på grund af Ruslands militære angreb på Ukraine.

Efterfølgende beordrede en domstol i Gibraltar yachten sat til salg.

Den 58-årige Dmitrij Pumpjanskij er også pålagt sanktioner fra EU som følge af Ruslands invasion af nabolandet.

Han har ifølge det amerikanske magasin Forbes skabt sig en formue på anslået to milliarder dollar som ejer af den russiske stålrørsproducent TMK. Selskabet er underleverandør til Gazprom, Ruslands enorme gasselskab.

Annonce:

'Axioma' menes ifølge Reuters at være den første beslaglagte yacht, som er blevet sat på auktion, siden vestlige lande indførte sanktioner mod Rusland efter invasionen i februar.