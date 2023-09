Russisk militær hævder at have afværget ukrainsk droneangreb

Ruslands militær har natten til mandag skudt to droner ned - én over Kursk-regionen i den sydlige del af Rusland og én over Sortehavet.

Det oplyser det russiske forsvarsministerium ifølge nyhedsbureauet AFP på beskedtjenesten Telegram.

Ifølge ministeriet var dronerne sendt afsted af Ukraine.

- Ukrainske ubemandede luftfartøjer blev ødelagt af aktive luftforsvarssystemer i luftrummet over Sortehavet nær Krim-halvøen og over Kursk-regionens territorium, skriver forsvarsministeriet.

Kursk grænser op til Ukraine mod vest.

Reuters har også skrevet om hændelserne. Herfra lød det tidligere på natten, at begge droner blev skudt ned over Kursk-regionen.

Ifølge Ruslands forsvarsministerium blev dronerne sendt ind over russisk territorium omkring klokken 01 lokal tid.

Annonce:

Der har siden nytår jævnligt været meldinger om, at ukrainske droner er blevet sendt ind over Rusland. Ofte bliver de dog skudt ned, før de når at angribe russiske mål.

Adskillige gange er dronerne blevet opdaget i nærheden af eller over Ruslands hovedstad, Moskva, hvorefter de er blevet skudt ned.

Lørdag blev Kertsjbroen, der forbinder Rusland med Krim-halvøen, ifølge Rusland angrebet at tre vanddroner.

Krim blev annekteret af Rusland i 2014 og anses af Rusland derfor for at være russisk territorium. De fleste andre lande anser dog halvøen for retteligt at tilhøre Ukraine.

Men det er ikke kun Rusland, der udsættes for droneangreb og forsøg på droneangreb.

Jævnligt fortæller militæret i Ukraine, at droner, der formodes at komme fra Rusland, har angrebet ukrainske mål.

Det skete så sent som natten til søndag. Her stod Rusland ifølge Ukraine bag en omfattende operation med 25 droner.

Dronerne angreb Odesa-regionen i det sydlige Ukraine, og to civile blev såret. Desuden skete der skade på havnefaciliteter i regionen, som blandt andet omfatter havnebyen Odesa.