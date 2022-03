Russisk militær har taget kontrol over ukrainsk atomkraftværk

Russisk militær har taget kontrol over det ukrainske atomkraftværk Zaporizjzja.

Det oplyser en unavngiven regional myndighed ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Meldingen kommer mindre end to timer efter, at det lykkedes ukrainske brandfolk at få slukket en brand nær Zaporizjzja, som er Europas største atomkraftværk.

Branden var blevet udløst af et russisk angreb på atomkraftværket natten til fredag.

Det var i lang tid ikke muligt for brandfolkene at få adgang til kraftværket, fordi det stadig var under russisk beskydning.

Tidligere fredag morgen oplyste ukrainske myndigheder, at der ikke var registreret ændringer i den radioaktive stråling i området.