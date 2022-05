Russisk militær: Hundredvis af ukrainske soldater er dræbt

Rusland siger torsdag, at det har foretaget artilleriangreb mod mange ukrainske stillinger og bastioner, hvorved over 600 ukrainske soldater og krigere skal være blevet dræbt.

Over 600 nationalister og 61 enheder med våben og militært udstyr er blevet ødelagt, hedder det i en erklæring fra det russiske forsvarsministerium.

Ministeriet undgår konsekvent at anvende ordet 'krig' om de kampe, som russerne indledte med invasionen af Ukraine den 24. februar. Det kaldes en speciel militær operation, og Ruslands væbnede styrker forsætter den, lyder det.

Ministeriet siger samtidig, at dets missiler ødelagde udstyr i Kanatovo-lufthavnen i Ukraines centrale Kirovohrad region. Også et stort ammunitionsdepot meldes ødelagt i den sydlige by Mykolajiv.

Den russiske hær har lovet at åbne en humanitær korridor fra Azovstal-stålværket fra tidligt torsdag og tre dage frem, så civile kan evakueres. Det skrev det russiske forsvarsministerium onsdag.

I hovedstaden Kyiv siger den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, torsdag, at civile - heriblandt kvinder og børn - må hjælpes ud fra bunkere under stålværket. Præsidenten siger, at Ukraine er parat til at sikre en våbenhvile i Mariupol.

- Det vil kræve tid at få bragt folk ud fra disse underjordiske bunkere. I den nuværende situation kan vi ikke bruge gravemaskiner til at få gravet dem fri fra murbrokker, der spærrer udgangen. Det må gøres med hænderne, siger præsidenten.

Ukrainske enheder inde i værket siger, at 'vanskelige blodige kampe med russerne' fortsætter. Det siger en ukrainsk officer, Denis Prokopenko, ved Azov-regimentet.

Ukraines militære generalstab siger, at russerne under angreb mod stålværker også har fået støtte af fly.

Moskva erklærede at have vundet slaget om Mariupol den 21. april.

Over 300 ukrainere blev onsdag evakueret fra byen.