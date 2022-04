Russisk minister: En million i Ukraine er evakueret til Rusland

Lidt over en million mennesker er blevet evakueret fra Ukraine til Rusland siden invasionens begyndelse 24. februar. Det siger Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov lørdag.

De i alt 1,02 millioner mennesker omfatter ifølge Lavrov 120.000 udlændinge samt personer, der er evakueret fra de selvudnævnte prorussiske republikker i Donetsk og Luhansk.

Ifølge tal fra FN er mere end 5,4 millioner mennesker flygtet fra Ukraine siden krigens begyndelse. Inden invasionen boede der 44 millioner mennesker i landet.

Den russiske regering hævder at have iværksat en særlig militær operation i sit naboland, mens Ukraine og Vesten siger, at Rusland har igangsat en uprovokeret krig.

Rusland siger, at 2,8 millioner mennesker i Ukraine har bedt om at blive evakueret til Rusland.

Det fremgår i en kommentar til Kinas statslige nyhedsbureau Xinhua offentliggjort på det russiske udenrigsministeriums hjemmeside.

Ukraine har tidligere udtalt, at Rusland med magt har deporteret titusindvis af mennesker til Rusland.

Planerne om at evakuere civile fra nogle af frontlinjeområderne, herunder den belejrede havneby Mariupol, er gentagne gange slået fejl.

Hver gang har den ene side givet den anden skylden.

Lavrov siger, at hvis USA og Nato 'virkelig' er interesserede i at løse konflikten i Ukraine, bør de stoppe med at sende våben til Kyiv.

- Ved offentligt at udtrykke støtte til Kyiv-regimet gør Nato-landene alt for at forhindre, at operationen afsluttes gennem politiske aftaler, siger den russiske udenrigsminister.

Tidligere denne uge advarede Lavrov om en 'reel' fare for tredje verdenskrig.

Han begrundede det med de nuværende spændinger i fredsforhandlinger med Ukraine. Han kritiserede desuden Ukraines tilgang til forhandlingerne.