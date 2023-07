Russisk missil slår ned i ukrainsk storby - flere sårede

Flere personer er blevet såret, og redningsfolk leder efter overlevende i murbrokkerne, efter at et russisk missil natten til torsdag slog ned i en etageejendom i den vestukrainske by Lviv.

Det oplyser den omkringliggende Lviv-regions guvernør, Maksym Kozytskyj, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Et russisk missil slog ned i en etageejendom i Lviv. Den gik i flammer, men ilden blev hurtigt slukket. Der er ofre, skriver han på beskedtjenesten Telegram.

- Brandmænd, læger og nødhjælpsspecialister arbejder på stedet. Folk får den fornødne hjælp. Redningsfolk er ved at lede i murbrokkerne.

Guvernøren meldte allerede klokken 01.23 på Telegram, at han havde fået besked fra Ukraines forsvar om, at der var missiler på vej mod byen.

- Søg mod sikre steder, skrev han og opfulgte kort efter med, at der havde lydt høje brag, og at der var fare for nye missilangreb.

Omkring klokken 02.20 blev alarmen afblæst, inden guvernøren alligevel bare ti minutter senere kunne oplyse, at et stykke kritisk infrastruktur var blevet ramt og ødelagt, og at folk var kommet til skade i den forbindelse.

Omkring klokken 03.00 dansk tid var der registreret fire sårede, fortæller borgmesteren i Lviv. Men antallet ventes at stige.

- På nuværende tidspunkt har vi kendskab til, at fire er blevet såret som følge af missilangreb. Antallet stiger, siger borgmesteren, Andrij Sadovyj, ifølge Reuters i et opslag på Telegram.

Han tilføjer, at en person er i kritisk tilstand.

Under Ruslands krig i Ukraine har der flere gange været angreb mod Lviv.

Det var der senest 20. juni, hvor der også var meldinger om, at 'kritisk infrastruktur' var blevet ramt.

Der bor cirka 700.000 mennesker i Lviv, der ligger godt 70 kilometer fra grænsen til Polen.