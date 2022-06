Russisk Nobelpris indbringer 732 millioner til Ukraine på auktion

Den russiske journalist Dmitrij Muratovs Nobels Fredspris er blevet solgt for 103,5 millioner dollars på auktion. Det svarer til cirka 732,1 millioner danske kroner.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Det trecifrede millionbeløb skal gå til børn i Ukraine. Det oplyste Muratov på beskedtjenesten Telegram i marts.

Han er journalist og redaktør på Ruslands førende oppositionsavis, Novaja Gazeta. Han modtog Nobelprisen i 2021 sammen med Maria Ressa fra Filippinerne for deres indsats for at beskytte ytringsfriheden.

Avisen er dog sidenhen sat på pause, efter at det russiske medietilsyn, Roskomnadzor, satte hårdt ind mod kritiske medier i Rusland. Chefredaktøren oplyste, at dækningen bliver genoptaget, når Rusland ikke længere bedriver krig i Ukraine.

- For os og for alle jer er det en forfærdelig og svær beslutning. Men vi bliver nødt til at redde os for hinandens skyld, sagde Muratov, da avisen blev indstillet sidst i marts.

Halvanden uge senere blev chefredaktøren desuden angrebet af en mand, som hældte rød maling ud over ham.

Som årsag til pausen henviste avisen til ny russisk lovgivning. Lovgivningen indebærer, at medier skal beskrive Ruslands handlinger i Ukraine som en 'særlig militær operation'.

Det er altså forbudt at bruge ord som krig, invasion eller angreb. Brug af sådanne ord kan give bøder på knap 400.000 kroner.

Muratov sagde i forbindelse med auktionen, at han ønsker at hjælpe 'fredelige flygtninge og sårede og syge børn, som har brug for akut behandling'.

Flere end ti millioner anslås at have forladt deres hjem i Ukraine, siden Rusland angreb 24. februar. Det svarer til omkring en fjerdedel af landets befolkning. Flere områder er dog blevet genvundet af ukrainske styrker, hvorefter flere ukrainere har kunnet vende hjem.