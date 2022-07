Russisk politiker fængslet

Russisk oppositionspolitiker fængslet i syv år efter at have kaldt Rusland for en ‘fascist-stat’. Han er den første politiker, der er dømt for at kritisere Ruslands krig i Ukraine

‘Har du stadig brug for den krig?’ lød budskabet på et skilt som oppositionspolitikeren Alexei Gorinov holdt op som protest, da han var i retten i dag.

En retsbetjent forsøgte forgæves at skærme for politikerens anti-krigs budskab.

Dommeren idømte Gorinov syv års fængsel for at have ‘spredt falsk information’ om Ruslands krig i Ukraine. Han er den første russiske politiker, som dømmes efter den nye censur-lov, som trådte i kraft i marts.

Ifølge loven må russere ikke bruge ord som ‘krig’ og ‘invasion’, men skal omtale krigen i Ukraine som en ‘særlig militær operation’. Desuden må russerne ikke citere andre kilder end de officielle oplysninger, som kommer fra det russiske forsvarsministerium.

En betjent forsøger at skærme for Gorinovs skilt, hvor skriften siger 'har du stadig brug for den krig?'. Foto: Kirill Kudryavtsev/ Ritzau Scanpix

Alexei Gorinov er byrådspolitiker i Moskva. Han blev fanget på video under et møde i marts. Her kaldte han Rusland for en ‘fascist-stat’, som førte en ‘erobringskrig’, der kostede kvinder og børn livet.

En lang række personer er blevet tilbageholdt, har fået bøder og kan risikere fængsel på grund af den nye lov. Omkring 50 fængslede er tiltalt for at bryde den nye lov, skriver AFP.

Gorinov fortsatte ifølge Euronews sit anti-krigs budskab i retten og udtalte:

- Butja, Irpin og Hostomel. Siger disse navne jer noget? Anklagerne burde interessere sig for det, og I kan ikke komme senere og sige, at I ikke kendte de forbrydelser, der blev begået der, sagde Alexei Gorinov.