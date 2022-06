Russisk politiker: Vil bortføre Nato-forsvarsminister

En højtstående russisk politiker har i et interview på russisk tv foreslået at bortføre en Nato-forsvarsminister i Ukraine og bringe ham eller hende til Moskva med det formål at afhøre vedkommende om, hvilke 'ordrer' Vesten har givet til Kiev.

Det skriver Reuters.

Den russiske politiker hedder Oleg Morozov. Han har været medlem af Dumaen for det største parti, Forenet Rusland, og har tidligere arbejdet direkte under præsident Vladimir Putin.

Han sagde på det russiske talkshow '60 minutes', som sendes to gange dagligt på russisk stats-tv, at leveringen af vestlige våben til Ukraine udgør en direkte trussel mod Rusland og kan kræve, at Rusland reviderer sine mål.

Uhyggeligt forslag

Den russiske politiker lagde ikke fingrene imellem, da han fortalte om sine planer.

- Du ved, måske er det et fantastisk plot, jeg har undervejs... At en 'krigsminister' fra et Nato-land på et tidspunkt i den nærmeste fremtid vil tage med tog til Kiev for at tale med Zelenskyj, sagde han. Men han ville ikke nå frem. Og han ville vågne et sted i Moskva.

Blandt mange andre vestlige politikere har Danmarks statsminister besøgt Ukriane for at vise støtte til landet. Foto: Ukrainian Presidential Press Ser/Ritzau Scanpix

Til dette spurgte den prorussiske tv-vært Olga Skabejeva med et smil, om han mente, at Rusland ville bortføre dem.

Og hertil svarede Morozov ja. Han vil sortere ud i, hvem der giver hvilken ordre til hvad, og hvem der er ansvarlig for præcis hvad.

En række vestlige politikere har besøgt Kiev for at vise solidaritet med Ukraine, heriblandt statsminister Mette Frederiksen (S), som besøgte den ukrainske hovedstad 21. april sammen med den spanske minsiterpræsident.

Morozov fortalte i interviewet, at hans forslag ikke er så urealistisk et scenario. Han sagde, at der er nye regler i verden nu, og at man skulle lade alle de 'krigsministre', der er samlet i Kiev, tænke lidt over, hvordan det ville være at vågne op i Moskva.