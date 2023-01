'Russisk Rambo' vil kæmpe for Ukraine: - Jeg føler ikke andet end afsky

Den russiske skuespiller Artur Smolyaninov, der i hjemlandet har fået tilnavnet 'den russiske Rambo' har udtalt, at han selv planlægger at drage til fronten i Ukraine for at kæmpe mod de russiske styrker

Han spillede hovedrollen i den russiske præsident, Vladimir Putins, yndlingsfilm, krigsdramaet The Ninth Legion fra 2005, og i folkemunde bliver han på de kanter kaldt for 'den russiske Rambo'.

Men i dag er den russiske skuespiller Artur Smolyaninov klassificeret som en udenlandsk spion af de russiske myndigheder.

Og i hjemlandet er han nu genstand for en tilbundsgående efterforskning.

Få overblikket over de seneste nyheder fra krigen i Ukraine her.

Vil til frontlinjen

Meget har derfor ændret sig, siden Artur Smolyaninov for år tilbage ellers blev symbolet på en ægte russisk action man, da han spillede en tapper sovjetisk soldat, der for alt i verden ikke lod sig kue af afghanske oprørere (dengang sovjetiske styrker havde invaderet Afghanistan).

Artur Smolyaninov tilbringer nemlig i disse dage sit liv i eksil.

Det har han gjort siden oktober sidste år, hvor han for første gang udtalte sig kritisk om Ruslands uhyrlige invasion af Ukraine.

Annonce:

Ifølge CNN har den tidligere russiske skuespiller nu udtalt, at han forbereder sig på at tage til Ukraine for at deltage i modstandskampen mod de russiske styrker, og at han derfor også er villig til at slå russiske soldater ihjel.

Føler kun afsky

Til den uafhængige russiske avis Novaya Gazeta skulle Artur Smolyninov således have udtalt, at 'han ikke føler andet en afsky til soldaterne på den russiske side af frontlinjen'.

- Hvis jeg selv befandt mig ved frontlinjen, ville jeg ikke vise dem nåde, har Putins tidligere skuespiller-favorit ifølge CNN desuden udtalt til Novaya Gazeta.

Det er det russiske justitsministerium, der har klassificeret Artur Smolyninov som en spion fra Vesten.

Brutalt magtspil: Putins nye træk