Russisk reparation trækker ud: - Stor symbolsk sejr

Det vakte opsigt i både Moskva og Vesten, da Kertj-broen gik op i røg 8. oktober.

Broen forbinder det russiske fastland med den annekterede halvø Krim og blev indviet med pomp og pragt, da Putin i 2019 indviede den 19 kilometer lange bro.

Broen er den længste af sin slags i Europa, og Putin kørte angiveligt selv det første tog over den nye forbindelse.

Præsidenten har officielt givet ukrainske specialstyrker skylden for bombningen.

Nu beretter det britiske forsvarsministerium i dagens efterretningsopdatering, at reparationen af broen tidligst er overstået i september 2023.

Broen er blandt andet blevet brugt til at fragte forsyninger og tropper til Ukraine via tog.

- De kan stadig bruge en del af broen, men det vil nok nedsætte hastigheden og hindre russernes logistik, siger Flemming Splidsboel Hansen, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, til Ekstra Bladet.

Satellitbillede af Kertj-broen ovenpå bombningen. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Et politisk ar

Splidsboel påpeger, at russiske forsyninger kan ende i Ukraine ad andre veje end lige broen, men at angrebet og de længerevarende ødelæggelser er et 'politisk ar'.

- Det er især det symbolske i, at forbindelsen mellem Rusland og Krim er blevet kappet, og at russerne var ude og advare mod, at det var en rød linje at angribe broen – og så gjorde de det tilsyneladende alligevel, siger han.

Og man skal ikke underkende værdien af, at det tilsyneladende vil tage Rusland lang tid at bygge broen op igen, vurderer han.

- Det er en stor symbolsk sejr. Det, at de turde gøre det, var spektakulært og fik umiddelbare konsekvenser for russerne, der forlod Krim, ligesom Rusland også begyndte at foretage evakueringer fra halvøen. Det har stor betydning, udtaler Splidsboel.

Det britiske forsvarsministerium skriver, at det længerevarende reparationsprojekt - foruden at være grus i det russiske krigsmaskineri - besværliggør Ruslands evne til at male et billede af militær succes i Ukraine.

- Det politiske ar er der, og det er meget synligt, siger Flemming Splidsboel.

