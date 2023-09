Russisk rigmand får ni års fængsel i USA

En russisk forretningsmand med forbindelser til Kreml blev torsdag idømt ni års fængsel i USA, efter at han blevet fundet skyldig i at have medvirket i insiderhandel med hackere og ulovlige transaktioner for over 93 millioner dollar (op mod 650 millioner kroner).

Tech-millionæren Vladislav Klyushin, som er ejer af IT-virksomheden M-13, der har base i Moskva, og som har arbejdet for den russiske regering, fik dommen i Boston torsdag af en distriktsdommer i Boston, efter at han i februar blev fundet skyldig i anklagerne mod ham af en jury.

Hackere downloadede fra 2018 til 2020 endnu ikke offentliggjorte regnskaber for hundredvis af store firmaer deriblandt Tesla og Microsoft, hvilket gjorde Klyushin og andre i stand til at handle for hundredvis af millioner af aktier, hvor de udnyttede en viden andre ikke havde, sagde anklagemyndigheden under retssagen.

Annonce:

- Den anklagedes store fortjenester på millioner af dollar blev hentet lige ud af investorernes lommer. Det gjorde stor skade på det amerikanske marked, sagde anklageren Seth Kosto ved retsmødet, hvor dommen blev afsagt.

Den 42-årige Klyushin er en af de mest markante russiske forretningsmand, som er blevet fængslet i USA.

Det er uklart, hvor tætte hans forbindelser til Kreml er, men det er under retssagen i Boston blevet fremhævet, at hans firma M-13 ikke blot arbejdede for Putins regering, men også havde ansat Ivan Ermakov, en tidligere russisk efterretningsofficer, som er efterlyst i USA for hans påståede hackerindblaning i den amerikanske præsidentvalgkamp i 2016.

Ermakov blev sammen med Klyushin og tre andre russiske statsborgere anklaget i sagen om den omfattende insiderhandel. Men kun Klyushin er blevet retsforfulgt, efter at han blev anholdt i Schweiz i 2021 under en skirejse og udleveret til USA.

Han ventes at appellere dommen.