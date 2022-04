Russisk rigmand sælger familie-andel i Tinkoff Bank

Russisk oligark. Bank-stifter. Putin-kritiker.

Man kan sætte mange prædikater på russeren Oleg Tinkov, der er stifter af Tinkoff Bank og tidligere ejer af cykelholdet Tinkoff-Saxo med Bjarne Riis i spidsen.

Men nu ser han sig nødsaget til at sælge sin familie-andel i sin egen bank, Tinkoff Bank, skriver Bloomberg.

Banken er en af verdens største netbanker og udsteder af kreditkort.

Rigmanden Oleg Tinkov er tidligere ejer af cykelholdet Saxo-Tinkoff med Bjarne Riis i spidsen. Arkivfoto: Claus Bonnerup, Polfoto

Kritiserer Putins planer

Under krigen i Ukraine har Tinkov været ude at kritisere den russiske præsident, Vladimir Putin, for invasionen af Ukraine.

- Jeg ser ingen positive sider ved denne krig. Uskyldige mennesker og soldater dør, har han blandt andet skrevet på sin Instagram-profil.

Men selvom Tinkov nu er offentlig Putin-kritiker, er han alligevel at finde på Storbritanniens sanktionsliste, hvilket er gået hårdt ud over økonomien.

Nu sælger han ud af sin andel i banken, men om det er de ovenstående benspænd, der udgør beslutningen, melder historien ikke noget om.

Solgt til Ruslands rigeste

Familie-andelen, som Oleg Tinkov sælger, drejer sig om 35 procent af Tinkoff Bank.

Og køberen er ingen ringere end Ruslands rigeste mand, Vladimir Potanin.

Tinkov er ifølge Bloombergs Milliardær-indeks 3,5 milliarder dollars værd - svarende til cirka 24,7 milliarder danske kroner.

Han blev sanktioneret af Storbritannien tilbage i marts og har været beskyldt for at være medskyldig i Ruslands krig mod Ukraine.