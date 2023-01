Russisk soldat afslører: Der var ingen steder at løbe hen

Ruslands forsvarsministerium hævder, at man har "ødelagt" 120 ukrainske soldater i forbindelse med et angreb nær Druzhkivka-banegården. Den nyhed og flere andre får du her i dagens overblik fra krigen i Ukraine

Russiske soldater fik at vide, at de var på vej til militærtræning nær grænsen til Ukraine. I stedet blev de sendt direkte i krig, fortæller en russisk soldat, der blev taget til fange kort tid efter

Der gik kun få dage, fra den russiske stålarbejder Yevgeny Chavelyuk fik opkaldet om, at han skulle i krig, til han havde fødderne plantet på ukrainsk jord.

Hans øverstkommanderende havde ellers fortalt de nyhvervede soldater, at de var på vej til militærtræning nær grænsen, men Yevgeny Chavelyuk havde regnet ud, at det var løgn, allerede inden de nåede frem.

Det fortæller han i et interview med den amerikanske avis Wall Street Journal.

- Det ville ikke have gjort nogen forskel (at konfrontere dem med løgnen, red.). Vi var allerede fremme, og der var ingen steder at løbe hen, husker han.

Hjerteskærende opkald til mor: - Slagtet!

Det skete, selvom soldaterne på det tidspunkt kun havde modtaget få timers skydetræning og alene var blevet udstyret med to magasiner med patroner.

I stedet havde soldaterne lært at rede seng og stå på række.

Annonce:

Taget til fange

Efter at have lidt det ene nederlag efter det andet i krigen beordrede den russiske præsident, Vladimir Putin, i september en delvis mobilisering af op mod 300.000 personer fra reserven.

Mobiliseringen førte til store protester i flere russiske byer, og over 200.000 russere forlod i al hast landet af frygt for at blive indlemmet i hæren.

En af dem, der blev tilbage, var 29-årige Yevgeny Chavelyuk, der ellers ikke var en del af reserven, og i oktober fik han opkaldet.

Rusland med tilbud til soldater: Frys din sæd ned gratis

Der gik dog ikke lang tid på ukrainsk jord, før han blev taget til fange nær den ukrainske Luhansk-region. I dag sidder han fanget sammen med andre russiske soldater, skriver Wall Street Journal.

Ifølge avisen er interviewet blevet til uden opsyn af ukrainske soldater, og den russiske soldat har kunnet tale frit uden at skulle frygte for repressalier.

To magasiner med patroner

Det er da heller ikke første gang, at tilfangetagne russiske soldater fortæller om manglende militærtræning.

Annonce:

Tidligere har udenlandske medier kunne beskrive, hvordan soldaterne bliver sendt i krig uden ordentligt udstyr eller mad, ligesom der har været meldinger om slagsmål og druk blandt de mobiliserede styrker.

- Det var tydeligt, at de var ligeglade, og dem, der skulle give ordre til næste angreb, drak sig fulde i stedet.

Dræbt i Ukraine: Lig sendt hjem

Selv den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, har for nylig udtalt, at mobiliseringen har været en alvorlig test af landet og af hæren.

Og der er intet, der tyder på, at de russiske soldater vender hjem i nærmeste fremtid.

Tværtimod.

Storstilet plan

I en ny rapport fra Institute for the Study of War vurderes det, at Vladimir Putin har planer om en storoffensiv i løbet af vinteren 2023.

Kilder fra Putins inderkredse har tidligere meldt ud, at præsidenten er klar til at lade krigen vare i flere år for at nå sit endelige mål om at indtage den ukrainske hovedstad, Kiev.

Enorm forskel: Slås om antallet af døde