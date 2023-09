Russisk soldat afslører: Sådan foregik hemmelig mission

Missionen var så hemmelig, at ingen af den russiske soldats øvrige kolleger måtte få nys om, hvad der var ved at ske, da han i august styrede en kamphelikopter ind på ukrainsk territorium.

Her ventede ukrainske styrker angiveligt på at tage imod den russiske soldat, Makim Kusminov, som kort tid forinden havde aftalt med dem, at han ville desertere fra den russiske hær.

Som en del af aftalen var hans familie i Rusland blevet smuglet ud af landet, bekræfter Ukraines efterretningschef, Kyrolo Budanov, over for den ukrainske radiostation Radio Liberty:

- Vi var i stand til at få hele hans familie ud, uden at det blev opdaget, siger Budanov.

Forsøgte at flygte

De to øvrige soldater om bord på helikopteren havde dog ingen idé om planerne, og da det gik op for dem, hvad der var ved at ske, forsøgte de at flygte.

- To andre personer var med ham - en besætning på tre personer i alt - og da de opdagede, hvor de var landet, forsøgte de at flygte. Desværre blev de dræbt. Vi havde foretrukket at tage dem til fange i live, men det er sådan, det er, udtaler efterretningschefen ifølge tv-stationen CNN.

Står frem i interview

Den russiske soldat Maksim Kusminov står nu for første gang selv frem og fortæller om den farlige mission.

Det sker i et tv-interview med den ukrainske efterretningstjeneste, som CNN har set.

I interviewet forklarer soldaten, at det var ham selv, der tog kontakt til den ukrainske hær.

- Jeg kontaktede repræsentanter fra Ukraines efterretningstjeneste og forklarede min situation. De lovede, at de ville garantere min sikkerhed og give mig nye identifikationspapirer, fortæller han.

Maksim Kusminov håber, at andre russiske soldater vil forstå, at de er blevet løjet for - og i sidste ende følge hans eksempel:

- Sandheden er, at der ikke er nazister eller fascister her (i Ukraine, red.). Det er en skændsel, hvad der foregår. Drab, tårer, blod. Folk, der slår ihjel – jeg vil ikke være en del af det længere, siger han i interviewet.

Agenstvo, en uafhængig russisk tråd på Telegram, bekræfter soldatens identitet, og at han var angrebspilot i et helikopterregiment i det østlige militærdistrikt, skriver CNN, der ikke selv har kunnet bekræfte oplysningerne.

Også den ukrainske journalist Yuriy Butusov har beskrevet, at 'helikopteren er fuldt intakt og vil blive en del af de ukrainske væbnede styrker, så snart dets udstyr er blevet gennemgået'.

Det er langtfra alle desertørers historier, der ender som Maxim Kuzminovs.

I november sidste år blev den russiske lejesoldat Jevgenij Nuzhin henrettet med en forhammer, mens hans hoved var tapet fast til en betonklods.

Nuzhin var en del af den berygtede Wagner-hær, da det lykkedes ham at overgive sig til ukrainerne og starte et nyt liv i Ukraines hovedstad, Kyiv. Det troede han i hvert fald.

En dag blev han slået ned på gaden, og da han vågnede, var han taget til fange af selvsamme hær, han var flygtet fra. En video af henrettelsen gik kort tid efter verden rundt og blev hyldet af Wagner-bossen, Jevgenij Prigosjin, der selv mistede livet i et flystyrt i sidste måned.

- Hvis du ankommer til Ukraine og beslutter, at det ikke er noget for dig, så henretter vi dig, lød advarslen fra Wagner-bossen.