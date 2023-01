Russisk soldat idømt fem års fængsel

Den dømte soldat havde angiveligt forsøgt at råbe op om manglende træning og dårlige forhold for soldaterne, men var blevet afvist og nu havde fået nok

Man skal passe på med at konfrontere sine overordnede og klage over dårlige forhold og manglende militærtræning, hvis man er en del af den russiske hær.

Det står klart, efter at en russisk soldat, der blev mobiliseret for nylig, netop er blevet idømt fem og et halvt års fængsel for at modsætte sig ordre og gå op imod en russisk oberstløjtnant.

Dommen er ifølge britiske The Guardian den første af sin slags.

Havde fået nok

I en video, der er set tusindvis af gange på få timer, ses soldaten Alexander Leshkov råbe skældsord efter sin overordnede ved et træningsanlæg nær Moskva.

- Det er ikke dig, der skal sidde i skyttegravene med os, råber Leshkov, inden han puster røg i hovedet på oberstløjtnanten og nærmer sig ham så meget, at den overordnede må træde tilbage.

Annonce:

Videoen blev optaget 13. november. Kort tid efter gav Alexander Leshkov et interview til mediet Moskovskij Komsomolets, hvor han fortalte, at han gentagne gange havde forsøgt at råbe op om manglende træning og dårlige forhold for soldaterne, men var blevet afvist og nu havde fået nok.

En militærdomstol fandt Leshkov skyldig i at 'påføre fysisk skade' på sin overordnede og idømte ham torsdag fem og et halvt års fængsel som straf.

Rusland med tilbud til soldater: Frys din sæd ned gratis

Beordrede mobilisering

Efter at have lidt det ene nederlag efter det andet i krigen beordrede den russiske præsident, Vladimir Putin, i september en delvis mobilisering af op mod 300.000 personer fra reserven.

Mobiliseringen førte til store protester i flere russiske byer, og over 200.000 russere forlod i al hast landet af frygt for at blive indlemmet i hæren.

En af dem, der blev indkaldt, var Alexander Leshkov.

Han er dog langtfra den eneste russiske soldater, der har fortalt om manglende militærtræning.

Annonce:

Tidligere har udenlandske medier afsløret, at soldaterne bliver sendt i krig uden ordentligt udstyr eller mad, ligesom der har været meldinger om slagsmål og druk blandt de mobiliserede styrker.

Dræbt i Ukraine: Lig sendt hjem

Selv den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, har for nylig udtalt, at mobiliseringen har været en alvorlig test af landet og af hæren.

Og der er intet, der tyder på, at de russiske soldater vender hjem i nærmeste fremtid.

Tværtimod.

Storstilet plan

I en ny rapport fra Institute for the Study of War vurderes det, at Vladimir Putin har planer om en storoffensiv i løbet af vinteren 2023.

Kilder fra Putins inderkredse har tidligere meldt ud, at præsidenten er klar til at lade krigen vare i flere år for at nå sit endelige mål om at indtage den ukrainske hovedstad, Kiev.

Præsidenten har angiveligt planer om at mobilisere yderligere 500.000 soldater. Noget Putin dog selv har benægtet.

Enorm forskel: Slås om antallet af døde