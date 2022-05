Russisk soldat idømt livstid for krigsforbrydelser

I den første retssag af sin slags, siden Ruslands invasion af Ukraine, er en russisk soldat blevet dømt for krigsforbrydelser

En russisk soldat er blevet dømt livstid for krigsforbrydelser i Ukraine.

Det skriver flere nyhedsmedier, herunder nyhedsbureauet AP.

Den 21-årige russiske soldat, Vadim Shishimarin, er dømt for i starten af krigen at have skudt en 62-årig civil mand i hovedet i det nordøstlige Ukraine.

Allerede ved retssagens begyndelse i Ukraine havde soldaten erklæret sig skyldig.

21-årige Vadim Shishimarin er idømt livstid for krigsforbrydelser. Foto: Viacheslav Ratynskyi/Ritzau Scanpix

Soldaten og fire andre soldater skulle ifølge anklageskriftet have stjålet en bil, da deres konvoj blev angrebet.

Da de kom kørende, mødte de en tilfældig ukrainsk mand, der kom cyklende.

Herefter skulle en af soldaterne have beordret den anklagede til at dræbe den civile mand, så han ikke kunne angive dem, lyder det fra en repræsentant fra anklagerens kontor.

Han skød derefter den 62-årige cyklist fra bilens vindue.

Retsagen er den første af sin slags siden Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar. Men der kan være mange flere på vej.

Ukraines statsanklager har oplyst, at man indtil videre forbereder sager om krigsforbrydelser mod 41 russere.

Det vil blandt andet omhandle voldtægter, bombning af civil infrastruktur og drab på civile.