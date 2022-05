Russisk soldat retsforfulgt: Skød ubevæbnet mand

En russisk soldat er i dag mødt op i retten i Ukraine anklaget for at have myrdet en ubevæbnet mand på en cykel.

Det er starten på ​​den første krigsforbrydelsesretssag i Ukraine, siden Vladimir Putin invaderede landet.

Det skriver The Guardian.

Ordre om at dræbe

Den 21-årige Vadim Shysimari er sigtet for overlagt drab på en 62-årig mand.

Det skulle ifølge The Guardian være sket med AK 74 riffel, og mens Shysimari var på flugt med sin patrulje efter at være blevet angrebet af ukrainske styrker.

Krigen i Ukraine: Dagens overblik.

Ofret, den 62-årige ukrainske mand, var kommet cyklende ubevæbnet med sin mobiltelefon i hånden, hvorefter han blevet skudt.

Ifølge Shysimari selv, skete drabet, fordi han havde fået ordre om at dræbe den civile, således personen ikke ville rapportere om deres lokation til de ukrainske styrker.

Shysimari har tilstået drabet, men har endnu ikke meldt ud, om han skulle erkende sig skyldig, skriver The Guardian.

USA har tidligere beskyldt Rusland for krigsforbrydelser i Ukraine.

Flere retssager på vej

Trods Shysimari er den første russiske soldat, som er retsforfulgt i Ukraine, men er han ikke den sidste.

Flere russiske soldater venter på at komme for en dommer.

Blandt andet sidder en russisk soldat anklaget for at bryde ind i et hus i en landsby i Brovarsky-regionen i marts, myrde en mand og gentagende gange voldtage mandens kone, mens han truede hende og parrets barn med våben.

Yderligere to soldater forventes at have første høring inden for få dage med påstande om, at de brugte en sovjetisk lastbilmonteret 122 millimeter multi raketkaster til at udføre artilleribeskydning af civile hjem og bygninger i landsbyen Kozacha Lopan i Kharkiv-distriktet.