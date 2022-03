Russisk statsbankerot truer

Verdens øjne hviler tungt på Rusland, når de i dag skal betale renter for 117 millioner dollars.

Putin har været ude at sige, at Rusland ikke kommer til at betale i dollars - men i rubler. Det kan medføre statsbankerot for det store land mod øst.

- Rusland vil pr. automatik være bankerot, da landet pr. definition ikke har vedligeholdt sin gæld, siger Philipp Schröder, professor i økonomi ved Aarhus Universitet, til Ekstra Bladet.

Men alt er ikke, som det plejer at være, når det angår at erklære et land for statsbankerot. Rusland har nemlig mere end 600 milliarder dollars i valutareserver - mere end nok til at betale renterne.

Det store problem for Putin er bare, at pengene ikke kan røres. De er indefrosset som konsekvens af de sanktioner der er indført mod landet.

- Rusland har et likviditetsproblem, men ikke et solvensproblem. Situationen er anderledes i dette tilfælde, fordi russerne har penge, som de bare ikke kan røre, siger Philipp Schröder.

EU har indført 'de hårdeste sanktioner nogensinde', lød det i februar fra Ursula von der Leyen

Store bølger

Allerede i februar frasolgte flere danske pensionskasser deres beholdninger af russiske obligationer og dermed vinkede mange danskere farvel til pensionsinvesteringer i russiske statsobligationer.

Dermed kan danskerne forhåbentligt se frem til færre konsekvenser af en eventuel russisk statsbankerot.

- Det er typisk sådan noget som valutafonde, andre stater og pensionskasser, som de her penge skal betales til, siger Philipp Schröder.

Enkelte pensionsselskaber kan stadig have statsobligationer, der ligger og samler støv, men umiddelbart ser det til, at de fleste danske pensionskasser har solgt ud af de russiske obligationer.

Man skal da heller ikke frygte, at det kommer til at have uoverskuelige konsekvenser for danskerne, hvis Rusland går statsbankerot.

- Det kommer til at dæmpe udsigten til vækst i den danske økonomi og verdensøkonomien. Det kommer til at smitte af på andre stater, men min vurdering er, at det ikke bliver ligeså dramatisk som for eksempel ved den græske gældskrise, siger Philipp Schröder.