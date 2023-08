Russisk tankskib ramt af droneangreb i Kertj-strædet

Et russisk tankskib er ifølge russiske medier natten til lørdag blevet ramt af et ukrainsk droneangreb i Kertj-strædet, som adskiller den annekterede halvø Krim og den russiske region Krasnodar.

Tankskibet blev beskadiget i angrebet, og to slæbebåde er ankommet til stedet, oplyser det russiske havredningsagentur ifølge det statslige russiske nyhedsbureau Tass.

Der blev ikke spildt noget brændstof fra skibet, hvis besætning bestod af 11 medlemmer, skriver nyhedsbureauet.

Den russiske avis Moscow Times har identificeret fartøjet som kemikalietankskibet 'SIG'.

Skibet er underlagt amerikanske sanktioner for at levere flybrændstof til de russiske styrker i Syrien, der støtter landets præsident, Bashar al-Assad.

Vladimir Rogov, en russisk-indsat embedsmand i den sydlige ukrainske region Zaporizjzja, skriver på beskedtjenesten Telegram, at adskillige medlemmer af skibets besætning blev såret af glasskår i angrebet.

Trafikken på Krim-broen, som forbinder den annekterede halvø med russisk fastland, blev standset i omkring tre timer, men er i de tidligere morgentimer lørdag blevet genoptaget, skriver det russiske vejdirektoratet på Telegram.

Angrebet sker, dagen efter at Ukraine sagde, at det havde udført et droneangreb på et russisk flådeskib ved flådebasen Novorossijsk i det sydlige Rusland.

Antallet af angreb i Sortehavet udført af både Rusland og Ukraine er steget, efter at den russiske regering i sidste måned forlod en aftale, der havde tilladt ukrainsk skibseksport af korn under konflikten.