Russisk tilbagetog: - Har ryggen mod muren

Den russiske tilbagetrækning fra den ukrainske by Kherson er landets hidtil største offentlige erkendelse af, hvor dårligt det går for Rusland, mener Rusland-ekspert Flemming Splidsboel

- Lige nu er det tungt for russerne.

- Det er et stort nederlag, og det er de nødt til at acceptere.

Flemming Splidsboel er ikke i tvivl. Det har været en dårlig dag på kontoret for den russiske præsident Vladimir Putin.

Og onsdag så Splidsboel, der er seniorforsker med speciale i Rusland ved DIIS, den russiske general Sergei Surovikin rapportere til sin chef, den russiske forsvarsminister Sergei Shiogu, at det var på tide, at de trak de russiske styrker ud af den ukrainske by Kherson og området omkring Dnipro-floden.

En beslutning, der blev truffet, fordi generalen havde de russiske soldaters vé og vel i sin bedste interesse.

General Sergei Surovikin må være en upopulær herre i Kremlin for tiden. Ny på posten og allerede efter en måned kommer et af de større nederlag i Ukraine-konfliktens levetid. Foto: Det Russiske Forsvarsministerium

Seancen blev live-transmitteret på russisk stats-tv, og ifølge Splidsboel var samtalen et sørgeligt forsøg på at få lidt lemonade ud af en muggen citron.

- De står da med ryggen mod muren, siger Flemming Splidsboel og fortsætter.

- Surovikin fortæller til forsvarsministeren, hvor godt det går andre steder. Men det er noget, han ligesom er nødt til. Det er noget, styret er nødt til at gøre for at opretholde ideen om, at det går bedre, end det gør.

- Så selvom de vil få det til at fremstå som noget positivt, så er det klart, at mange russere vil godt kunne gennemskue det her

Flemming Splidsboel, der er seniorforsker ved DIIS med speciale i Rusland, affejer den russiske tilbagtogsforklaring som et propagandaforsøg, der ikke holder i retten. Foto: Jens Dresling

Største offentlige nederlag

General Sergei Surovikin blev for blot en måned siden hentet ind for at give noget nyt liv til de russiske militæroperationer. Surovikin blev sat i den helt varme stol med det store ansvar for de russiske styrker i Ukraine. Og indtil videre er det ikke prangende, hvad generalen kan skrive på sit militære CV, siden han kom til stillingen.

- Sergey Surovikin har også varslet for nogle uger siden, hvor han forklarede, at det vigtigste for det russiske forsvar, var deres soldaters vé og vel. Og derfor trækker de sig ud nu.

- Men det her er et stort nederlag, og den måde, det bliver viderebragt på, er også interessant, fortæller Flemming Splidsboel ved DIIS til Ekstra Bladet.

- På russisk stats-tv og i russiske medier sidder Surovikin overfor den russiske forsvarsminister, Sergej Shoigu, i en seance, der indebærer den største offentlige erkendelse nu af, hvor dårligt det går.