Russisk trussel får Ukraine til at indføre nødretstilstand

Ukraines parlament har onsdag aften dansk tid stemt for at indføre nødretstilstand i landet.

Ifølge det russiske nyhedsbureau Tass gælder det fra torsdag.

Det gælder hele landet - undtagen regionerne Donetsk og Luhansk. Det er udbryderrepublikker i det østlige Ukraine. Her har en nødretstilstand været i stand siden 2014.

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, foreslog nødretstilstanden tidligere onsdag. Årsagen er Ruslands handlinger.

Rusland har blandt andet anerkendt Donetsk og Luhansk som selvstændige. Derudover har Rusland varslet, at man agter at sende 'fredsbevarende' styrker til de to regioner.

Der er endnu ikke officielt meldinger om russiske styrker i de to områder.