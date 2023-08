Russisk undersøgelseskomité: Ti lig og sorte bokse fundet efter flystyrt

Der er blevet fundet ti lig samt sorte bokse efter det formodede Wagner-flystyrt onsdag.

Det oplyser en russisk undersøgelseskomité på det sociale medie Telegram fredag.

Fundene er blevet gjort i det område, hvor et fly onsdag styrtede ned. Wagner-leder Jevgenij Prigozjin formodes at have mistet livet i flystyrtet.

'I forbindelse med det indledende efterforskningsarbejde blev ligene af ti ofre fundet på det sted, hvor flystyrtet fandt sted,' oplyser undersøgelseskomitéen på Telegram.

Billede af det nedstyrtede fly. Foto: Olga Maltseva/Ritzau Scanpix

'Vil undersøge alle scenarier'

De oplyser, at de nu vil arbejde på at fastslå ofrenes identitet gennem dna-undersøgelser.

'I øjeblikket beslaglægges genstande og dokumentation, der er vigtig for at fastslå alle omstændighederne ved ulykken, og de nødvendige retsmedicinske undersøgelser vil blive udført,' skriver undersøgelseskomitéen på Telegram.

'Efterforskningen vil nøje undersøge alle tænkelige scenarier af, hvad der kan være sket.'

Flystyrtet fandt sted onsdag aften nær landsbyen Kuzjenkino, der ligger på strækningen mellem Moskva og Sankt Petersborg. Omkring klokken 22 onsdag aften bekræftede russiske luftfartsmyndigheder, at 62-årige Jevgenij Prigozjin var ombord. Prigozjin har også ofte været omtalt som 'Putins kok'.

Hvad der forårsagede det voldsomme flystyrt, er endnu ikke bekræftet.

Wagner-gruppen stod i slutningen af juni bag et kortvarigt oprør mod Ruslands militære topledelse. Oprøret endte med, at der blev indgået en aftale, der blandt andet betød, at Prigozjin skulle rykke til Belarus.

