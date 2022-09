Russiske allierede siger fra

Kasakhstan er nær allieret til Rusland, men noget tyder på, at den kasakhstanske befolknings opbakning er ved at forsvinde.

Det skriver Dagbladet.no.

Antagelsen baserer sig blandt andet på en viral video, som viser russere i Kasakhstan, der får en meget hård medfart, da deres bil har påklistret et Z.

Z'et, der er symbol på støtte til Ruslands krig i Ukraine, bliver derfor ikke budt velkommen, og chaufføren i videoen får tydeligt besked på at fjerne Z-mærket og køre tilbage til Rusland.

Her ses symbolet på et russisk militærkøretøj. Foto: Ritzau Scanpix/Alexander Ermochenko

Kan medføre bøder

Det er dog ikke den eneste af den slags videoer, som florerer på nettet og ifølge senior specialistrådgiver i den norske Helsinki-komité, Ivar Dale, forbinder mange Z'et med hagekors og fascistisk symbolik.

- Både i Kasakhstan, Usbekistan og Kirgisistan er det forbudt at køre rundt med Z på bilen, og det kan medføre bøder, siger Ivar Dale til Dagbladet.

Han mener, at folk, der vælger at vise dette symbol frem uden for Ruslands grænser, kun søger at provokere, netop fordi Putins krigsførelse i Ukraine er upopulær blandt de almindelige kasakhstanere.

Ifølge ham har krigen i Ukraine været med til at skabe en dybere kløft mellem Rusland og flere af deres allierede.

Lektor ved forsvarsakademiet Claus Mathiesen er enig i den antagelse.

- Rusland er i gang med at skubbe Kasakhstan og andre vigtige allierede væk fra sig, siger Claus Mathiesen til BT.

Skal være forsigtig

Selvom borgerne i Kasakhstan er utilfredse med den nuværende krig i Ukraine, skal de dog stadig være forsigtige for ikke at gå for langt i deres kritik af Rusland.

- De er en strategisk partner for Rusland og skal være forsigtige med måden, de tager afstand fra russisk krigsførelse, siger Ivar Dale.

Alligevel har Kasakhstan gjort flere ting, som viser deres opbakning til Ukraine.

For eksempel har præsidenten, Kassym-Jomart Tokajev, haft flere telefonsamtaler med den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, og derudover har præsidenten sagt, at han ikke vil anerkende folkerepublikkerne Luhansk og Donetsk.

Samtidig har Kasakhstan også sendt humanitær hjælp til Ukraine.

Ifølge Ivar Dale har Ruslands angreb på Ukraine også chokeret mange i Kasakhstan, fordi de frygter at blive det næste land, som Putin vælger at invadere.

Kasakhstan har nemlig hverken EU eller NATO bag sig.

