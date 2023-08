Russiske bomber: Far, mor, 12-årig og baby dræbt

Mindst syv civile har mistet livet under russiske bombardementer i Kherson-regionen i det sydlige Ukraine søndag.

Det oplyser ukrainske myndigheder.

Et par og deres 23 dage gamle baby døde på stedet under bombardementer i landsbyen Sjyroka Balka.

Deres 12-årige søn blev alvorligt såret og døde senere af sine kvæstelser på hospitalet. En anden mand døde også i landsbyen.

Det siger indenrigsminister Ihor Klymenko på beskedtjeneste Telegram.

Derudover blev to dræbt og en såret i nabolandsbyen Stanislav. Den blev ramt 12 gange, siger Klymenko.

- Terroristerne vil aldrig stoppe med at dræbe civile. Terroristerne skal stoppes. Med magt. De forstår ikke andet, skriver han.

Rusland har gentagne gange afvist beskyldninger om, at landet går efter civile mål. Det er imidlertid blevet bevist mange gange under krigen, at der er hold i anklagerne.

Tre andre personer blev såret, da russiske bombardementer ramte byen Kherson i separate angreb søndag. Det siger Andrij Jermak, leder af Ukraines præsidentadministration.

Ukraines hær genvandt kontrol over den vestlige del af Kherson-regionen fra Rusland i november. Men russiske styrker har fortsat bombardementer mod områderne.

Det sker med jævne mellemrum fra den modsatte side af Dnepr-floden ved Kherson, hvor de russiske styrker overvejende er i kontrol.

Ukrainske anklagere siger søndag ifølge dpa, at mindst 500 børn i Ukraine er blevet dræbt under den russiske invasion, som har varet mere end 17 måneder.

Derudover er mindst 1100 børn blevet såret i forskellig grad af alvorlighed.

Anklagerne i Kyiv tilføjer, at tallet for både sårede og dræbte sandsynligvis er langt højere. Tallene vil stige, i takt med at Ukraine får bedre overblik over situationen i befriede områder, hedder det.

Flest børn er dræbt og såret i de østlige regioner Donetsk og Kharkiv, som ligger nær frontlinjen. Derefter følger hovedstadsregionen, Kyiv, og Kherson i det sydlige Ukraine.