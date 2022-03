Russiske generaler dør som fluer

Det er et farligt job at være russisk general for tiden. Et overraskende højt antal er nemlig blevet dræbt af ukrainerne siden krigens start.

Så sent som fredag meldte ukrainerne, at de havde fået ram på endnu en russisk general.

- Det er meget usædvanligt. Ukraines hær har nogle virkelig gode snigskytter. De har bare taget generalerne en efter en, udtalte den tidligere amerikanske general og chef for CIA, David Petraeus, forleden til CNN.

Ifølge den ukrainske hær er de nu oppe på syv russiske generaler. Fem af dem er bekræftede fra anden side. Hvilket er uhørt højt.

Til sammenligning blev ingen amerikanske generaler dræbt i kamp mellem 1970 og 2014. Til trods for, at amerikanerne ellers havde godt gang i diverse krige.

Ifølge militæranalytikere forventes det, at russerne har omkring 20 generaler med i krigen. En fjerdedel af dem er altså blevet dræbt.

Højest dekorerede general

De to sidste afdøde russiske generaler er også de hidtil højest dekorerede generaler, som har mistet livet. Begge var generalløjtnanter og blev ifølge den ukrainske hær dræbt, med en lille uges mellemrum, da ukrainerne angreb en lufthavn mellem Kherson og Mykolaiv - en del af landet, som har oplevet de mest intense kampe.

Men de to generaler skulle højst sandsynligt slet ikke være i den 'skarpe ende'. Generaler skal nemlig som udgangspunkt befinde sig langt fra slagmarken.

De andre russiske generaler befandt sig også meget tæt på selve kamphandlingerne, da de blev ramt af ukrainske snigskytter.

- Vi ved det jo ikke med sikkerhed. Men den mest logiske militære forklaring er, at de er taget til fronten, fordi det ikke kører for det russiske militær. De har skullet fungere som indpiskere og lede fra fronten. Hvis det russiske militær derimod havde haft succes, ville der ikke være nogen grund til, at generalerne forlod deres oprindelige plads, siger Steen Kjærgaard, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.

Russerne og ukrainerne har offentliggjort vidt forskellige tabstal fra krigen i Ukraine.

Snigskytter har nemt ved at ramme

Selvom de russiske generaler ikke har en skydeskive på maven, når de besøger fronten, så er det alligevel en forholdsvis nem opgave for de ukrainske snigskytter. Hvis de altså er placeret rigtigt på forhånd.

- Generaler kommer jo med et stort følge. Der er hjælpere og og folk omkring dem. Så det er ikke svært for finskytterne at se, at der kommer en chef, fortæller Steen Kjærgaard.

Der har været rapporter om, at den russiske hær skulle være plaget af dårlig og gammeldags kommunikation. Almindelige, u-krypterede mobiltelefoner og gammeldags analog radiokommunikation skulle blive brugt. Dette gør det nemmere for de ukrainske snigskytter at vide, hvor de russiske topfolk befinder sig, fortæller en militæranalytiker til BBC.

De mange dræbte russiske generaler ligner en specifik strategi fra ukrainernes side. Fordi de er underlegne militært, kan det være en måde at indgyde kampgejst på og vise succes på slagmarken.

En anonym kilde fra præsident Zelenskijs inderkreds fortæller til Wall Street Journal, at ukraines militær har en specifik efterretningsenhed til at spore højtstående russiske officerer.

- Det er aldrig godt for en militær enhed at miste en chef. Næstkommanderende burde jo kunne overtage selve ledelsen, men det har enormt moralsk betydning, hvis ens leder bliver dræbt, udtaler Steen Kjærgaard, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.